4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спине

Физические упражнения могут улучшить общее состояние здоровья. Однако некоторые упражнения следует не выполнять уже при имеющихся болях в спине, ведь можно лишь ухудшить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Что следует знать

По словам эксперта, некоторые упражнения будут опасны, если у вас есть любые деформации позвоночника, такие как гиперкифоз, гиперлордоз или даже сколиотические искривления позвоночника.

Если у вас уже есть проявления остеохондроза, такие как грыжи или протрузии, некоторые упражнения лучше не выполнять, так как создается сильная компрессионная нагрузка на позвоночник, что может еще больше привести к повреждению межпозвонковых дисков и вызвать боль.

Какие упражнения нельзя выполнять при болях в спине

Тренер назвала 4 вредных упражнения, которые могут сильно навредить при болях в спине.

Приседания с прыжком

Приседания с прыжком (фото: кадр с видео)

Джампинг Джек

Джампинг Джек (фото: кадр с видео)

Бег на месте с запрокидыванием ног назад

Бег на месте (фото: кадр с видео)

Бег на месте с запрокидыванием ног вперед

Бег с запрокидыванием ног вперед (фото: кадр с видео)