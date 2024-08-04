ua en ru
Вс, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спине

Воскресенье 04 августа 2024 14:03
UA EN RU
4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спине Какие упражнения могут навредить спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Физические упражнения могут улучшить общее состояние здоровья. Однако некоторые упражнения следует не выполнять уже при имеющихся болях в спине, ведь можно лишь ухудшить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Что следует знать

По словам эксперта, некоторые упражнения будут опасны, если у вас есть любые деформации позвоночника, такие как гиперкифоз, гиперлордоз или даже сколиотические искривления позвоночника.

Если у вас уже есть проявления остеохондроза, такие как грыжи или протрузии, некоторые упражнения лучше не выполнять, так как создается сильная компрессионная нагрузка на позвоночник, что может еще больше привести к повреждению межпозвонковых дисков и вызвать боль.

Какие упражнения нельзя выполнять при болях в спине

Тренер назвала 4 вредных упражнения, которые могут сильно навредить при болях в спине.

Приседания с прыжком

4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спине4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спинеПриседания с прыжком (фото: кадр с видео)

Джампинг Джек

4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спине4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спинеДжампинг Джек (фото: кадр с видео)

Бег на месте с запрокидыванием ног назад

4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спинеБег на месте (фото: кадр с видео)

Бег на месте с запрокидыванием ног вперед

4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спинеБег с запрокидыванием ног вперед (фото: кадр с видео)

Ранее мы сообщали о 7 легких упражнениях по пилатесу для формирования крепких мышц живота.

Также мы писали, без чего ягодицы не будут расти во время тренировки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Боль Спортзал
NEWS
Первые 10 истребителей F-16 прибыли в Украину в последний день июля, - The Economist
Первые 10 истребителей F-16 прибыли в Украину в последний день июля, - The Economist