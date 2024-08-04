4 упражнения, которые никогда нельзя делать при боли в спине
Физические упражнения могут улучшить общее состояние здоровья. Однако некоторые упражнения следует не выполнять уже при имеющихся болях в спине, ведь можно лишь ухудшить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Что следует знать
По словам эксперта, некоторые упражнения будут опасны, если у вас есть любые деформации позвоночника, такие как гиперкифоз, гиперлордоз или даже сколиотические искривления позвоночника.
Если у вас уже есть проявления остеохондроза, такие как грыжи или протрузии, некоторые упражнения лучше не выполнять, так как создается сильная компрессионная нагрузка на позвоночник, что может еще больше привести к повреждению межпозвонковых дисков и вызвать боль.
Какие упражнения нельзя выполнять при болях в спине
Тренер назвала 4 вредных упражнения, которые могут сильно навредить при болях в спине.
Приседания с прыжком
Приседания с прыжком (фото: кадр с видео)
Джампинг Джек
Джампинг Джек (фото: кадр с видео)
Бег на месте с запрокидыванием ног назад
Бег на месте (фото: кадр с видео)
Бег на месте с запрокидыванием ног вперед
Бег с запрокидыванием ног вперед (фото: кадр с видео)
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