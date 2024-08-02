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7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів живота

П'ятниця 02 серпня 2024 11:33
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7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів живота 7 вправ з пілатесу для зміцнення м'язів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пілатес відомий своєю здатністю зміцнювати та тонізувати м'язи. Точні рухи пілатесу спрямовані не лише на поверхневі м’язи преса, а й на глибокі стабілізуючі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Підйом ніг та голови

Ляжте на спину, піднявши ноги та руки з боків. Підніміть голову, шию та плечі над килимком, витягнувши ноги під кутом 45 градусів.

Розкачуйте руки вгору-вниз, роблячи вдих на п’ять рахунків і видихаючи.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаПідйом ніг та голови (фото:eatthis.com)

Рухи тулубом

Ляжте на спину, витягнувши руки над головою та випрямивши ноги.

Повільно підніміть верхню частину тіла, потягнувшись до пальців ніг. Після цього знову плавно ляжте.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаРухи тулубом (фото:eatthis.com)

Розтяжка однієї ноги

Ляжте на спину, витягнувши руки над головою та випрямивши ноги.

Повільно відведіть верхню частину тіла від килимка, потягнувшись до ноги, яка теж піднята.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаРозтяжка однієї ноги (фото:eatthis.com)

Бічна планка з підйомом ніг

Почніть у положенні бічної планки, розташувавши лікоть під плечем, а ноги рівні.

Підніміть верхню ногу якомога вище та опустіть вниз

Виконайте від 8 до 10 повторень на кожну сторону.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаБічна планка (фото:eatthis.com)

Навхрест

Ляжте на спину, поклавши руки за голову та зігніть коліна до грудей.

Підніміть голову, шию та плечі над килимком.

Витягніть праву ногу, одночасно повертаючи тулуб, щоб підтягнути правий лікоть до лівого коліна. Зробіть теж саме з іншою ногою.

Продовжуйте чергувати по 10-12 повторень на кожну сторону.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаНавхрест (фото:eatthis.com)

Ножиці

Ляжте на спину, витягнувши ноги. Підніміть голову, шию та плечі над килимком.

Опустіть праву ногу до килимка, одночасно потягнувши ліву ногу до себе. Поміняйте ноги.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаНожиці (фото:eatthis.com)

V-подібна вправа

Ляжте на спину, зігніть коліна, ступні притисніть до килимка.

Підніміть верхню частину тіла та ноги у V-подібну форму, балансуючи на сідницях.

Витягніть руки до пальців ніг і затримайтеся на кілька секунд.

Виконайте від 6 до 8 повторень.

7 легких вправ з пілатесу для формування міцних м'язів животаV-подібна вправа (фото:eatthis.com)

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