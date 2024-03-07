4 варіанти для українців, щоб залишитись в Британії після закінчення візи (відео)

Як українцям залишитися в Британії після закінчення візи

Окрім отримання візи кваліфікованого працівника або ж статусу біженця є ще варіанти для того, щоб українці могли залишитися жити й будувати своє життя у Великій Британії.

Innovator Founder visa

Ви можете подати заявку на візу інноватора, якщо:

ви хочете заснувати та керувати інноваційним бізнесом у Великій Британії - він має відрізнятися від усього іншого на ринку

ваш бізнес або бізнес-ідею було схвалено організацією, яка є endorsing body.

Ви повинні продемонструвати, що ваша бізнес-ідея є:

оригінальна, яка відрізняється від усього, що є на ринку життєздатною, з потенціалом для зростання

масштабованою - ви повинні надати докази планування, яке передбачає створення робочих місць та розширення на національні та міжнародні ринки

Віза видається на 3 роки, після чого її можна поновлювати безлімітну кількість разів, або ж податись на право на постійне проживання.

Як українцям залишитися в Британії після закінчення візи (фото: Getty images)

Global Talent Visa

З візою Global Talent ви можете працювати у Великобританії, якщо ви є лідером або потенційним лідером в одній із таких сфер:

комбіновані мистецтва, танці, література, музика, театр або образотворче мистецтво

архітектура

модний дизайн

кіно і телебачення, включаючи анімацію, постпродакшн і візуальні ефекти

Віза видається на 5 років з можливістю продовження. Постійна посвідка на проживання можна отримати через 3 чи 5 років, залежно від виду таланту.

High Potential Individual (HPI) visa

Індивідуальна віза з високим потенціалом (HPI) дає вам дозвіл перебувати у Великобританії щонайменше 2 роки.

Щоб подати заявку, ви повинні отримати кваліфікацію відповідного університету протягом останніх 5 років. Серед університетів немає українських, там загалом найбільш прогресивні університети світу, але не Британії.

Ця віза не дає можливість отримати право на постійне проживання.

Graduate visa

Віза для випускників дає вам дозвіл залишатися у Великобританії принаймні 2 роки після успішного завершення курсу у Великобританії.

Віза видається лише на 2 роки й потім її потрібно змінювати на робочу чи іншу.