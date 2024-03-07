4 варіанти для українців, щоб залишитись в Британії після закінчення візи (відео)

Українці можуть залишитися у Великій Британії й після закінчення візи, але варто знати, за допомогою чого це можна зробити.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
Окрім отримання візи кваліфікованого працівника або ж статусу біженця є ще варіанти для того, щоб українці могли залишитися жити й будувати своє життя у Великій Британії.
Ви можете подати заявку на візу інноватора, якщо:
Ви повинні продемонструвати, що ваша бізнес-ідея є:
Віза видається на 3 роки, після чого її можна поновлювати безлімітну кількість разів, або ж податись на право на постійне проживання.
Як українцям залишитися в Британії після закінчення візи (фото: Getty images)
З візою Global Talent ви можете працювати у Великобританії, якщо ви є лідером або потенційним лідером в одній із таких сфер:
Віза видається на 5 років з можливістю продовження. Постійна посвідка на проживання можна отримати через 3 чи 5 років, залежно від виду таланту.
Індивідуальна віза з високим потенціалом (HPI) дає вам дозвіл перебувати у Великобританії щонайменше 2 роки.
Щоб подати заявку, ви повинні отримати кваліфікацію відповідного університету протягом останніх 5 років. Серед університетів немає українських, там загалом найбільш прогресивні університети світу, але не Британії.
Ця віза не дає можливість отримати право на постійне проживання.
Віза для випускників дає вам дозвіл залишатися у Великобританії принаймні 2 роки після успішного завершення курсу у Великобританії.
Віза видається лише на 2 роки й потім її потрібно змінювати на робочу чи іншу.
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