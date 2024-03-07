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4 варианта для украинцев, чтобы остаться в Британии после окончания визы (видео)

Как украинцам остаться в Британии после окончания визы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украинцы могут остаться в Великобритании и после окончания визы, но следует знать, с помощью чего это можно сделать.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам остаться в Британии после окончания визы

Кроме получения визы квалифицированного работника или статуса беженца есть еще варианты для того, чтобы украинцы могли остаться жить и строить свою жизнь в Великобритании.

Innovator Founder Виса

Вы можете подать заявку на визу инноватора, если:

  • вы хотите основать и управлять инновационным бизнесом в Великобритании - он должен отличаться от всего остального на рынке
  • ваш бизнес или бизнес-идея была одобрена организацией, которая является endorsing body.

Вы должны продемонстрировать, что ваша бизнес-идея:

  • оригинальная, отличающаяся от всего, что является на рынке жизнеспособной, с потенциалом для роста
  • масштабируемой - вы должны предоставить доказательства планирования, предусматривающего создание рабочих мест и расширение на национальные и международные рынки

Виза выдается на 3 года, после чего ее можно возобновлять безлимитное количество раз, или же подать на право на постоянное проживание.

Как украинцам остаться в Британии после окончания визы (фото: Getty images)

Global Talent Visa

С визой Global Talent вы можете работать в Великобритании, если вы являетесь лидером или потенциальным лидером в одной из следующих сфер:

  • комбинированные искусства, танцы, литература, музыка, театр или изобразительное искусство
  • архитектура
  • модный дизайн
  • кино и телевидение, включая анимацию, постпродакшн и визуальные эффекты

Виза выдается на 5 лет с возможностью продления. Постоянный вид на жительство можно получить через 3 или 5 лет, в зависимости от вида таланта.

High Potential Individual (HPI) visa

Индивидуальная виза с высоким потенциалом (HPI) дает вам разрешение находиться в Великобритании не менее 2 лет.

Чтобы подать заявку, вы должны получить квалификацию соответствующего университета за последние 5 лет. Среди университетов нет украинских, там наиболее прогрессивные университеты мира, но не Британии.

Эта виза не позволяет получить право на постоянное проживание.

Graduate Visa

Виза для выпускников дает вам разрешение оставаться в Великобритании не менее 2 лет после успешного завершения курса в Великобритании.

Виза выдается всего на 2 года и затем ее нужно менять на рабочую или другую.

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