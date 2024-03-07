4 варианта для украинцев, чтобы остаться в Британии после окончания визы (видео)

Украинцы могут остаться в Великобритании и после окончания визы, но следует знать, с помощью чего это можно сделать.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Кроме получения визы квалифицированного работника или статуса беженца есть еще варианты для того, чтобы украинцы могли остаться жить и строить свою жизнь в Великобритании.
Вы можете подать заявку на визу инноватора, если:
Вы должны продемонстрировать, что ваша бизнес-идея:
Виза выдается на 3 года, после чего ее можно возобновлять безлимитное количество раз, или же подать на право на постоянное проживание.
Как украинцам остаться в Британии после окончания визы (фото: Getty images)
С визой Global Talent вы можете работать в Великобритании, если вы являетесь лидером или потенциальным лидером в одной из следующих сфер:
Виза выдается на 5 лет с возможностью продления. Постоянный вид на жительство можно получить через 3 или 5 лет, в зависимости от вида таланта.
Индивидуальная виза с высоким потенциалом (HPI) дает вам разрешение находиться в Великобритании не менее 2 лет.
Чтобы подать заявку, вы должны получить квалификацию соответствующего университета за последние 5 лет. Среди университетов нет украинских, там наиболее прогрессивные университеты мира, но не Британии.
Эта виза не позволяет получить право на постоянное проживание.
Виза для выпускников дает вам разрешение оставаться в Великобритании не менее 2 лет после успешного завершения курса в Великобритании.
Виза выдается всего на 2 года и затем ее нужно менять на рабочую или другую.
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