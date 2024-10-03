4 унікальних українських села, які будуть дуже цікаві туристам

Село Іза, Закарпаття - центр лозоплетіння

Село Іза на Закарпатті відоме як столиця українського лозоплетіння. Місцеві майстри передають своє ремесло з покоління в покоління, і сьогодні вироби з лози можна побачити вздовж сільських вулиць - кошики, меблі, вази, скриньки, навіть плетені хатки для тварин.

Іза прославилася ще з XIX століття завдяки майстру Івану Кашку, який навчив своїх синів плести з лози, а ті почали навчати інших односельців.

Окрім лозоплетіння, Іза відома своєю сироварнею "Бараново", яка працює з 2005 року та відновлює давні традиції сироваріння на Закарпатті. Тут виготовляють бринзу, йогурти, творог і різноманітні тверді сири з коров’ячого та овечого молока.

Для туристів організовуються екскурсії та дегустації, під час яких можна скуштувати до чотирьох видів сиру з вином або кавою. Сири з Ізи славляться своєю натуральністю та унікальними рецептами, які не мають аналогів в Україні.

Вироби майстрів Ізи (фото: discover.ua)

Село Дземброня, Івано-Франківська область - у високогір’ї серед гуцулів

Дземброня - одне з найбільш високогірних сіл України, розташоване у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Це справжня гуцульська перлина, де збережені давні традиції та культура. Попри певну труднодоступність, село приваблює туристів протягом усього року завдяки своїм неймовірним пейзажам та можливостям для активного відпочинку.

Це місце надихало багатьох видатних діячів української культури, зокрема Лесю Українку та Василя Стефаника. Також саме Дземброня стала джерелом натхнення для Сергія Параджанова при створенні його знаменитого фільму "Тіні забутих предків".

Туристи приїжджають сюди, щоб насолодитися природою та гуцульською культурою, а також відвідати Дзембронські водоспади, які досягають висоти до 100 метрів. Село є також відправною точкою для багатьох туристичних маршрутів, зокрема на гору Піп Іван Чорногірський.

Пейзаж біля Дземброні (фото: Вікіпедія)

Село Опішня, Полтавська область - гончарна столиця України

Опішня - село, яке є справжньою знахідкою для тих, хто цікавиться гончарним мистецтвом. Розташоване на берегах мальовничої Ворскли, це місце зберегло багатовікові традиції кераміки.

В Опішні знаходиться Національний музей українського гончарства, де зібрані найкращі зразки цього ремесла, а також діє Інститут керамології, що займається дослідженням та збереженням української керамічної спадщини.

Відвідувачі мають унікальну можливість не лише ознайомитися з історією гончарства, але й самостійно створити керамічний виріб. Оригінальні місцеві сувеніри, такі як свищики та інші твори місцевих майстрів, стануть чудовим нагадуванням про візит до цього культурного центру.

Гончарні вироби у Опішні (фото: Вікіпедія)

Село Мезин, Чернігівська область - археологічна мекка

Мезин - мальовниче село, розташоване на берегах річки Десна в Чернігівській області, має величезне значення для історії та археології.

Саме тут була виявлена Мезинська стоянка - один з найважливіших археологічних пам’яток пізнього палеоліту. Розкопки, які розпочалися на початку XX століття, виявили безліч артефактів, включаючи кістки мамонтів та унікальні орнаменти, створені понад 20 тисяч років тому!

Окрім археологічного спадку, Мезин є центром Мезинського національного природного парку, який зберігає унікальну місцеву природу.

Високі пагорби, вкриті густими лісами, разом із річкою Десна створюють вражаючі пейзажі, які не залишають байдужими туристів у будь-яку пору року.

Мезин і Десна (фото: Вікіпедія)