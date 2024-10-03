4 уникальных украинских села, которые будут очень интересны туристам

Село Иза, Закарпатье - центр лозоплетения

Село Иза в Закарпатье известно как столица украинского лозоплетения. Местные мастера передают свое ремесло из поколения в поколение, и сегодня изделия из лозы можно увидеть вдоль деревенских улиц - корзины, мебель, вазы, ящики, даже плетеные домики для животных.

Иза прославилась еще с XIX века благодаря мастеру Ивану Кашке, который научил своих сыновей плести из лозы, а те начали учить других односельчан.

Кроме лозоплетения, Иза известна своей сыроварней "Бараново", которая работает с 2005 года и восстанавливает давние традиции сыроделия в Закарпатье. Здесь производят брынзу, йогурты, творог и разнообразные твердые сыры из коровьего и овечьего молока.

Для туристов организуются экскурсии и дегустации, во время которых можно отведать до четырех видов сыра с вином или кофе. Сыры из Изы славятся своей натуральностью и уникальными рецептами, не имеющими аналогов в Украине.

Изделия мастеров Изы (фото: discover.ua)

Село Дземброня, Ивано-Франковская область - в высокогорье среди гуцулов

Дземброня - одно из самых высокогорных сел Украины, расположенное в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Это настоящая гуцульская жемчужина, где сохранены давние традиции и культура. Несмотря на определенную труднодоступность, село привлекает туристов в течение всего года благодаря своим невероятным пейзажам и возможностям активного отдыха.

Это место вдохновляло многих выдающихся деятелей украинской культуры, в частности, Лесю Украинку и Василия Стефаника. Также именно Дземброня стала источником вдохновения для Сергея Параджанова при создании его знаменитого фильма "Тени забытых предков".

Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться природой и гуцульской культурой, а также посетить Дзембронские водопады, достигающие высоты до 100 метров. Село является отправной точкой для многих туристических маршрутов, в частности на гору Поп Иван Черногорский.

Пейзаж возле Дземброни (фото: Википедия)

Село Опошня, Полтавская область - гончарная столица Украины

Опошня - село, которое является настоящей находкой для тех, кто интересуется гончарным искусством. Расположенное на берегах живописной Ворсклы, это место сохранило многовековые традиции керамики.

В Опишне находится Национальный музей украинского гончарства, где собраны лучшие образцы этого ремесла, а также действует Институт керамологии, занимающийся исследованием и сохранением украинского керамического наследия.

Посетители имеют уникальную возможность не только ознакомиться с историей гончарства, но самостоятельно создать керамическое изделие. Оригинальные местные сувениры, такие как свистульки и другие произведения местных мастеров, станут отличным напоминанием о визите в этот культурный центр.

Гончарные изделия в Опишне (фото: Википедия)

Село Мезин, Черниговская область - археологическая мекка

Мезин - живописное село, расположенное на берегах реки Десна в Черниговской области, имеет огромное значение для истории и археологии.

Именно здесь была обнаружена Мезинская стоянка - один из важнейших археологических памятников позднего палеолита. Раскопки, начавшиеся в начале XX века, обнаружили множество артефактов, включая кости мамонтов и уникальные орнаменты, созданные более 20 тысяч лет назад!

Кроме археологического наследия Мезин является центром Мезинского национального природного парка, который сохраняет уникальную местную природу.

Высокие холмы, покрытые густыми лесами, вместе с рекой Десна создают поразительные пейзажи, которые не оставляют равнодушными туристов в любое время года.

Мезин и Десна (фото: Википедия)