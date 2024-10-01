4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо

Тіна Кароль, 39 років

Здається, з кожним роком співачка стає тільки привабливішою. Вона настільки впевнена у своїй красі, що часто ділиться з фанами фото без макіяжу. Шкіра Тіни має бездоганний вигляд, а її фігура настільки прекрасна, що складно відвести погляд. Хоча 39-річна Кароль не розкриває секретів своєї молодості, шанувальники можуть вдосталь милуватися нею в Instagram.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Злата Огнєвіч, 38 років

Виконавиця і не замислюється над тим, що за два роки їй виповниться 40, адже має кращий вигляд, ніж багато дівчат у 20. На відміну від Тіни Кароль, Злата відкрито розповідає своїм шанувальникам, що докладає чимало зусиль для підтримання краси обличчя і тіла.

Вона регулярно використовує гідрафейшл - голлівудську процедуру очищення, яка підтягує шкіру без хірургічного втручання. Для підтримки ідеальної фігури Огнєвіч активно займається танцями та іншими фізичними навантаженнями.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменських, 37 років

До 40-річчя у Насті Каменських залишається ще цілих три роки. Вона задоволена своєю зовнішністю на всі 100%. Співачка втомилася постійно обмежувати себе і виснажувати дієтами. На думку артистки, на сьогоднішній день ментальне здоров'я набагато важливіше фізичного.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Христина Остапчук, 37

37-річна друга екс-дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска-блогерка Христина Остапчук, робила тест на біологічний вік, і дізналась, що її тіло відповідає 31 року.

Раніше вона ділилася, що їй варто змінити паспорт, оскільки ніхто не дає їй реального віку.

Зі слів зірки, вона ніколи не використовувала навіть ботоксу.

Христина Остапчук (фото: instagram.com/kristygor​​​​​​​)