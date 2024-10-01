4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим

Тина Кароль, 39 лет

Кажется, с каждым годом певица становится только привлекательнее. Она настолько уверена в своей красоте, что часто делится с фанами фото без макияжа. Кожа Тины выглядит безупречно, а ее фигура настолько прекрасна, что сложно отвести взгляд. Хотя 39-летняя Кароль не раскрывает секретов своей молодости, поклонники могут вдоволь любоваться ею в Instagram.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Злата Огневич, 38 лет

Исполнительница и не задумывается над тем, что через два года ей исполнится 40, ведь выглядит лучше, чем многие девушки в 20. В отличие от Тины Кароль, Злата открыто рассказывает своим поклонникам, что прилагает немало усилий для поддержания красоты лица и тела.

Она регулярно использует гидрафейшл - голливудскую процедуру очищения, которая подтягивает кожу без хирургического вмешательства. Для поддержания идеальной фигуры Огневич активно занимается танцами и другими физическими нагрузками.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменских, 37 лет

До 40-летия у Насти Каменских остается еще целых три года. Она довольна своей внешностью на все 100%. Певица устала постоянно ограничивать себя и изнурять диетами. По мнению артистки, на сегодняшний день ментальное здоровье намного важнее физического.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Христина Остапчук, 37

37-летняя вторая экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариуска-блогер Христина Остапчук, делала тест на биологический возраст, и узнала, что ее тело соответствует 31 году.

Ранее она делилась, что ей стоит сменить паспорт, поскольку никто не дает ей реального возраста.

По словам звезды, она никогда не использовала даже ботокса.

Христина Остапчук (фото: instagram.com/kristygor​​)