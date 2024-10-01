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4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо

Вівторок 01 жовтня 2024 09:00
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4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо Тіна Кароль і Злата Огнєвіч (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Героїв нашої добірки ми пам'ятаємо ще зовсім юними, але скоро вони відзначать своє 40-річчя. Забобонні схильні думати, що святкування цієї дати може принести нещастя. Однак ці зірки цілком можуть собі дозволити влаштувати гучне святкування, адже виглядають вони набагато молодшими за свої роки й абсолютно не відповідають звичним уявленням про вік.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Тіна Кароль, 39 років

Здається, з кожним роком співачка стає тільки привабливішою. Вона настільки впевнена у своїй красі, що часто ділиться з фанами фото без макіяжу. Шкіра Тіни має бездоганний вигляд, а її фігура настільки прекрасна, що складно відвести погляд. Хоча 39-річна Кароль не розкриває секретів своєї молодості, шанувальники можуть вдосталь милуватися нею в Instagram.

4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Злата Огнєвіч, 38 років

Виконавиця і не замислюється над тим, що за два роки їй виповниться 40, адже має кращий вигляд, ніж багато дівчат у 20. На відміну від Тіни Кароль, Злата відкрито розповідає своїм шанувальникам, що докладає чимало зусиль для підтримання краси обличчя і тіла.

Вона регулярно використовує гідрафейшл - голлівудську процедуру очищення, яка підтягує шкіру без хірургічного втручання. Для підтримки ідеальної фігури Огнєвіч активно займається танцями та іншими фізичними навантаженнями.

4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменських, 37 років

До 40-річчя у Насті Каменських залишається ще цілих три роки. Вона задоволена своєю зовнішністю на всі 100%. Співачка втомилася постійно обмежувати себе і виснажувати дієтами. На думку артистки, на сьогоднішній день ментальне здоров'я набагато важливіше фізичного.

4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Христина Остапчук, 37

37-річна друга екс-дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска-блогерка Христина Остапчук, робила тест на біологічний вік, і дізналась, що її тіло відповідає 31 року.

Раніше вона ділилася, що їй варто змінити паспорт, оскільки ніхто не дає їй реального віку.

Зі слів зірки, вона ніколи не використовувала навіть ботоксу.

4 українські зірки, яким ось-ось стукне 40 років, а ми не віримо

Христина Остапчук (фото: instagram.com/kristygor​​​​​​​)

Раніше ми розповідали про 4 українських зірок, які знайшли своє кохання після 40 років.

Також писали про зірок 40+, які ніколи не були одружені.

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