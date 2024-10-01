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4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим

Вторник 01 октября 2024 09:00
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4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим Тина Кароль и Злата Огневич (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Героев нашей подборки мы помним еще совсем юными, но скоро они отметят свое 40-летие. Суеверные склонны думать, что празднование этой даты может принести несчастье. Однако эти звезды вполне могут себе позволить устроить шумное празднование, ведь выглядят они намного моложе своих лет и совершенно не соответствуют привычным представлениям о возрасте.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Тина Кароль, 39 лет

Кажется, с каждым годом певица становится только привлекательнее. Она настолько уверена в своей красоте, что часто делится с фанами фото без макияжа. Кожа Тины выглядит безупречно, а ее фигура настолько прекрасна, что сложно отвести взгляд. Хотя 39-летняя Кароль не раскрывает секретов своей молодости, поклонники могут вдоволь любоваться ею в Instagram.

4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Злата Огневич, 38 лет

Исполнительница и не задумывается над тем, что через два года ей исполнится 40, ведь выглядит лучше, чем многие девушки в 20. В отличие от Тины Кароль, Злата открыто рассказывает своим поклонникам, что прилагает немало усилий для поддержания красоты лица и тела.

Она регулярно использует гидрафейшл - голливудскую процедуру очищения, которая подтягивает кожу без хирургического вмешательства. Для поддержания идеальной фигуры Огневич активно занимается танцами и другими физическими нагрузками.

4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменских, 37 лет

До 40-летия у Насти Каменских остается еще целых три года. Она довольна своей внешностью на все 100%. Певица устала постоянно ограничивать себя и изнурять диетами. По мнению артистки, на сегодняшний день ментальное здоровье намного важнее физического.

4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Христина Остапчук, 37

37-летняя вторая экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариуска-блогер Христина Остапчук, делала тест на биологический возраст, и узнала, что ее тело соответствует 31 году.

Ранее она делилась, что ей стоит сменить паспорт, поскольку никто не дает ей реального возраста.

По словам звезды, она никогда не использовала даже ботокса.

4 украинские звезды, которым вот-вот стукнет 40 лет, а мы не верим

Христина Остапчук (фото: instagram.com/kristygor​​)

Ранее мы рассказывали о 4 украинских звездах, которые обрели свою любовь после 40 лет.

Также писали о звездах 40+, которые никогда не были женаты.

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