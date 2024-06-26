4 українські зірки, які зробили пластичну операцію і дуже пошкодували про це

Щоб досягти ідеальних форм і стати секс-символами, знаменитості іноді змушені звертатися до пластичної хірургії. Однак не завжди вони задоволені результатами таких втручань.

У матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми розповідаємо, хто із українських зірок сильно пошкодував про зроблені косметичні процедури та пластику.

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова розповідала, що свого часу зважилася зробити ринопластику у пластичного хірурга Едгара Камінського, але не отримала бажаного результату.

Виявляється, в дитинстві Даша зламала ніс, в результаті чого утворилася "ямка".

Дівчина довгий час заповнювала її різними препаратами у косметологів, але пізніше зважилася на ринопластику.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"Він не міняв форму носа, просто з'єднав хрящі, які розійшлися. Після операції я півроку дивилася на себе в дзеркало і думала, навіщо зробила це. Тепер подобається, я звикла. Але та "ямка" повернулася. Зараз у мене різні ніздрі", – розповіла Квіткова в інтерв'ю Петру Заставному.

Даша додала, що вже неодноразово зверталася в клініку, де працює Камінський, щоб її записали до нього на прийом.

Вона зазначила, що заплатила космічну суму, але бажаного результату не отримала.

Тому інфлюенсерка наполягала на тому, щоб Камінський переробив свою роботу.

Але, як виявилося, він поїхав до Італії через війну в Україні.

Аніта Луценко

Фітнес-тренера Аніта Луценко зробила невдалу операцію на животі.

Вона лягла під ніж хірурга, щоб видалити пупкову грижу, яка з’явилася після пологів, а також підшила діастаз.

Нещодавно знаменитість вирішила виправити помилку горе-спеціаліста.

Цього разу інший лікар зумів повернути естетичний вигляд її животу. І хоча на відновлення потрібен буде рік, проте Аніта вже задоволена результатом.





Аніта Луценко до та після пластики живота (фото: instagram.com/anitasporty)

Оля Цибульська

У 2019 році співачка зробила собі ін'єкції ботоксу.

Зірка хотіла прибрати зморшки, але не врахувала те, що цей тип процедури не підходить їй за формою обличчя.

"Я пам'ятаю як вперше в житті наважилася на ботокс. І я прийшла до косметолога, вкололи лоб. За декілька днів у мене піднялися догори брови. І я подзвонила, запитала що це. Мені кажуть, що це модний "погляд лисички". А я кажу: "Я не замовляла, але класно. У мене обличчя зовсім не рухається", - розповідала Цибульська.

Лише через декілька тижнів у неї зникли наслідки ботоксу.

Тепер виконавиця з усмішкою пригадує ту ситуацію.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Саба Мусіна

Українська бізнесвумен та блогерка Сабіна Мусіна також стала жертвою невдалої косметичної процедури.

"У моєму обличчі ніколи нічого не було - бо й потреби не було, за ним стежила моя Тетяна Коломієць, але з війною вона поїхала. Я пішла до колеги, яку знала також, вона навіть вам рекомендувала теж, і ПОПРОСИЛА укласти мені обличчя. А вона ввела мені ПОЛІМОЛОЧКУ і змінила моє обличчя майже на два роки", - поділилася вона у соцмережах.

"Я розповім ВСЕ! Покажу ВСЕ! Просто я починаю плакати, а мені не можна. Але цей випадок подарував мені інших двох лікарів", - додала Мусіна.

Далі блогерка порадила своїм підписникам двох лікарів, які все життя віддали своїй справі та врятували її обличчя.

"Тільки зараз моє обличчя повертається. Після 1,5 років маніпуляцій та інвестицій", - сказала підприємниця.

Сабіна Мусіна після невдалої косметичної процедури (фото: instagram.com/saba.musina)