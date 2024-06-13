5 українських зірок, яких благали виступати в Росії, але вони не зрадили собі

Героїв нашого сьогоднішнього матеріалу ніколи не тягнуло до Росії. І поки їхні колеги до та після 2014 року активно гастролювали країною-агресоркою, вони розвивали карʼєру виключно на своїй батьківщині.
Про кого йде мова - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Гурт "Без Обмежень" жодного разу не проводив концертів в РФ і не випускав пісні, які могли б стати популярними серед росіян. Лідер колективу Сергій Танчинець назвав дві причини такого рішення.
"Є дві причини: одна з них - ідеологічна, а друга - практична. Ідеологічна полягає в тому, що ми ніколи не створювали контент, який там був би цікавим. А друга практична - я думав про це питання в часи, коли було модним українським артистам їздити до Росії", - сказав музикант.
"Ми тоді були не надто популярні, і Росія для нас була дуже-дуже далеко. Я навіть не звертав на неї увагу", - додав він.
Також артист розповідав про випадок, коли гурту запропонували провести концерт в країні-агресорці. Замовниками були люди, в яких батьки родом з Вінниччини, проте навіть тоді колектив відмовився.
Гурт "Без Обмежень"(фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Гурт "Тартак" також ніколи не гастролював країною-агресоркою.
"Мені важко оцінювати моїх колег, які їздять виступати в Росію, тому що я ніколи не виступав там. Я засуджую антиукраїнські виступи, появу на концертах, які носять антиукраїнський душок, якісь концерти до дня захисника вітчизни в Кремлівському палаці - такі концерти я засуджую", - говорив екслідер гурту Сашко Положинський, який від початку великої війни захищає Україну в лавах ЗСУ.
"Тартак" (фото: (facebook.com/TAPTAK))
Запрошували виступати до РФ і співачку Ірину Федишин, але через чітку громадянську позицію вона відмовилась.
"Я не проти російської мови, але відразу виникає асоціація з Росією, а ця тема дуже болюча для нашої країни в зв'язку з тим, що відбувається зараз. Виступати в Росію мене запрошували, і мене це так здивувало - навіщо туди запрошують Ірину Федишин? Але, безумовно, я відмовилася", - запевняла зірка в одному зі своїх інтерв'ю 2019 року.
."У мене своя чітка громадянська позиція", - сказала виконавиця.
Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
За виступ в країні-агресорці MELOVIN обіцяли високі гонорари, та він відмовився, пояснюючи це тим, що не поїде до Росії "в інтересах збереження моралі".
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Артист вітчизняної естради Степан Гіга каже, що моментів, коли його запрошували дати концерт у РФ і співати російською мовою, в його творчому житті було багато.
"Не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Щоб тебе слухали на сході, ти мусиш співати російською. Я ніколи не проривався на Росію, мене це абсолютно не цікавило", - говорив Гіга.
Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Нещодавно ми розповідали про 4 українські поп-зірки 90-х, які ніколи не співали російською.
Також ми писали про 5 наших співачок, які "вистрілили" під час великої війни.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канал Розмова, Тур зірками, Рандеву.