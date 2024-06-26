4 украинские звезды, которые сделали пластическую операцию и очень пожалели об этом

Чтобы достичь идеальных форм и стать секс-символами, знаменитости иногда вынуждены обращаться к пластической хирургии. Однако не всегда они удовлетворены результатами таких вмешательств.

В материале РБК-Украина (проект Styler) мы рассказываем, кто из украинских звезд сильно пожалел о сделанных косметических процедурах и пластике.

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова рассказывала, что в свое время решилась сделать ринопластику у пластического хирурга Эдгара Каминского, но не получила желаемого результата.

Оказывается, в детстве Даша сломала нос, в результате чего образовалась "ямка".

Девушка долгое время заполняла ее разными препаратами у косметологов, но позже решилась на ринопластику.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"Он не менял форму носа, просто соединил разошедшиеся хрящи. После операции я полгода смотрела на себя в зеркало и думала, зачем сделала это. Теперь нравится, я привыкла. Но та "ямка" вернулась. Сейчас у меня разные ноздри. ", - рассказала Квиткова в интервью Петру Заставному.

Даша добавила, что уже не раз обращалась в клинику, где работает Каминский, чтобы ее записали к нему на прием.

Она отметила, что заплатила космическую сумму, но желаемого результата не получила.

Поэтому инфлюэнсерша настаивала на том, чтобы Каминский переделал свою работу.

Но, как оказалось, он уехал в Италию из-за войны в Украине.

Анита Луценко

Фитнес-тренер Анита Луценко сделала неудачную операцию на животе.

Она легла под нож хирурга, чтобы удалить пупочную грыжу, появившуюся после родов, а также подшила диастаз.

Недавно знаменитость решила исправить ошибку горе-специалиста.

На этот раз другой врач сумел вернуть эстетичный вид ее живота. И хотя на восстановление потребуется год, однако Анита уже довольна результатом.





Анита Луценко до и после пластики живота (фото: instagram.com/anitasporty)

Оля Цыбульская

В 2019 году певица сделала себе инъекции ботокса.

Звезда хотела убрать морщинки, но не учла, что этот тип процедуры не подходит ей по форме лица.

"Я помню как впервые в жизни решилась на ботокс. И я пришла к косметологу, укололи лоб. Через несколько дней у меня поднялись вверх брови. И я позвонила, спросила, что это. Мне говорят, что это модный "взгляд лисички". А я говорю: "Я не заказывала, но классно". У меня лицо совсем не двигается", - рассказывала Цыбульская.

Лишь через несколько недель у нее исчезли последствия ботокса.

Теперь исполнительница с ухмылкой вспоминает ту ситуацию.

Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Саба Мусина

Украинская бизнесвумен и блогерша Сабина Мусина также стала жертвой неудачной косметической процедуры.

"В моем лице никогда ничего не было - потому что и нужды не было, за ним следила моя Татьяна Коломиец, но с войной она уехала. Я пошла к коллеге, которую знала также, она даже вам рекомендовала тоже, и ПОПРОСИЛА уложить мне лицо. А она ввела мне ПОЛИМОЛОЧКУ и сменила мое лицо почти на два года", - поделилась она в соцсетях.

"Я расскажу ВСЕ! Покажу ВСЕ! Просто я начинаю плакать, а мне нельзя. Но этот случай подарил мне других двух врачей", - добавила Мусина.

Далее блогерша посоветовала своим подписчикам двух врачей, которые всю жизнь отдали своему делу и спасли ее лицо.

"Только сейчас мое лицо возвращается. После 1,5 года манипуляций и инвестиций", - сказала предпринимательница.

Сабина Мусина после неудачной косметической процедуры (фото: instagram.com/saba.musina)