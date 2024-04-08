4 типи чоловіків, яких треба уникати жінкам

Альфонс

Цей хлопець має гарний смак, але постійно має дуже обмежений бюджет. Він може хвалитися вам тим, що любить мати все найкраще в житті, але йому зручно розраховувати на те, що ви фінансуватимете більшість речей.

Жінку тягне до нього, тому що він живиться її здібностями до виховання і здатністю бути опікуном. Цей чоловік говорить про свої цілі, наприклад, як він намагається реалізуватися, і це дає надію на майбутнє з ним. Він може навіть сказати, що працює заради спільного добробуту.

Згодом стає помітно, що його фінанси все ще не в порядку, і що він, можливо, навіть має досвід частого безробіття. Ви помічаєте, що він зручно залишає гаманець в інших штанах, ніколи не відмовляється, коли ви пропонуєте заплатити, і дарує вам посередні подарунки - натомість ви так ретельно обираєте подарунки для нього.

Не варто будувати стосунки з таким хлопцем - переоцініть стосунки, перш ніж ви опинитеся з заборгованістю. Адже така поведінка демонструє, як виглядатиме майбутнє з цим чоловіком.

Вільний від стосунків

Такий чоловік може бути вихованим, дотепним і привабливим. Він розповість вам все, що ви хочете почути, але з якихось причин не може відмовитися від парубоцького життя.

Його єдині серйозні стосунки тривали лише місяць? Він постійно говорить вам, що він перебірливий, та має інтрижки з декількома жінками одночасно? Крім того, якщо ви відчуваєте, що він намагається інтегрувати вас у своє життя, це може бути симптомом глибшої проблеми.

Він не хоче взяти на себе відповідальність. Це означає, що він не дозволяє вам відчути справжню емоційну близькість і побудувати здорові стосунки. Адже у стосунках двоє дорослих партнерів несуть відповідальність.

Звичайно, можна припустити, що його пріоритети зміняться, але пам'ятайте, що це не наша робота - змінювати когось, а дорослих чоловіків - й поготів.

Вільний від стосунків чоловік навряд відмовиться від свого способу життя (ілюстрація: Freepik)

"Мамин синочок"

Цей хлопець зазвичай дуже милий і добре ставиться до партнерки. Він ввічливий з усіма навколо, і здається, що в ньому немає жодних недоліків. Це чудово, поки ви не помічаєте дивну поведінку - він залучає свою матір до абсолютно всіх аспектів свого життя.

Це може означати все - від кар'єрних та особистих рішень до того, чи є ви "правильною" дівчиною для нього. Що станеться, якщо такого чоловіка підштовхувати до самостійного вибору?

Одне з двох: він обере свою маму, або ж спочатку обере партнерку, а потім в будь-яких непорозуміннях жалітиметься матері про нібито нерозумну поведінку жінки.

Він, ймовірно, буде хвалитися маминими кулінарними вміннями, ніколи не сваритиметься з нею, коли вона не права. Крім цього, не забувайте про явну ознаку 2маминого синочка" - він казатиме, що його мамі ніколи не подобалася жодна з його дівчат.

"Пан Его"

"Пан Его" насправді достатньо розумний та різносторонній хлопець, який не може змиритися з власними недоліками. До того ж він дуже рішучий і може відчувати, що світ обертається навколо нього.

Такий чоловік може сперечатися з вами лише для того, щоб довести свою правоту і підвищити самооцінку. Адже визнання його думки задовольняє його потребу мати авторитет.

"Пан Его" сперечатиметься лише задля самоствердження (ілюстрація: Freepik)

Цей чоловік розквітає від постійних компліментів і намагатиметься перевершити партнерку, якщо буде така можливість. Попри те, що він може хотіти бути з успішною жінкою, його велике его може перешкоджати створенню стосунків, заснованих на повазі, рівності та здоровому спілкуванні.