4 типа мужчин, которых нужно избегать женщинам

Альфонс

Этот парень имеет хороший вкус, но постоянно имеет очень ограниченный бюджет. Он может хвастаться вам тем, что любит иметь все самое лучшее в жизни, но ему удобно рассчитывать на то, что вы будете финансировать большинство вещей.

Женщину тянет к нему, потому что он питается ее способностями к воспитанию и способностью быть опекуном. Этот мужчина говорит о своих целях, например, как он пытается реализоваться, и это дает надежду на будущее с ним. Он может даже сказать, что работает ради общего благополучия.

Впоследствии становится заметно, что его финансы все еще не в порядке, и что у него, возможно, даже есть опыт частой безработицы. Вы замечаете, что он удобно оставляет кошелек в других штанах, никогда не отказывается, когда вы предлагаете заплатить, и дарит вам посредственные подарки - в то время, как вы так тщательно выбираете подарки для него.

Не стоит строить отношения с таким парнем - переоцените отношения, прежде чем вы окажетесь с задолженностью. Ведь такое поведение показывает, как будет выглядеть будущее с этим мужчиной.

Свободен от отношений

Такой мужчина может быть воспитанным, остроумным и привлекательным. Он расскажет вам все, что вы хотите услышать, но по каким-либо причинам не может отказаться от холостяцкой жизни.

Его единственные серьезные отношения длились всего месяц? Он постоянно говорит вам, что он переборчивый, и имеет интрижки с несколькими женщинами одновременно? Кроме того, если вы чувствуете, что он пытается интегрировать вас в свою жизнь, это может быть симптомом более глубокой проблемы.

Он не желает взять на себя ответственность. Это значит, что он не позволяет вам ощутить настоящую эмоциональную близость и построить здоровые отношения. Ведь в отношениях два взрослых партнера несут ответственность.

Конечно, можно предположить, что его приоритеты изменятся, но помните, что это не наша работа - менять кого-то, а взрослых мужчин - и подавно.

Свободный от отношений мужчина вряд ли откажется от своего образа жизни (иллюстрация: Freepik)

"Мамин сыночек"

Этот парень обычно очень мил и хорошо относится к партнерше. Он вежлив со всеми вокруг, и кажется, что в нем нет никаких недостатков. Это здорово, пока вы не замечаете странное поведение - он вовлекает свою мать в абсолютно все аспекты своей жизни.

Это может означать все - от карьерных и личных решений до того, являетесь ли вы "правильной" девушкой для него. Что произойдет, если такого мужчину подталкивать к самостоятельному выбору?

Одно из двух: он выберет свою маму, или сначала выберет партнершу, а потом в любых недоразумениях будет жаловаться матери о якобы глупом поведении женщины.

Он, вероятно, будет хвастаться мамиными кулинарными умениями, никогда не будет ссориться с ней, когда она не права. Кроме этого, не забывайте о явном признаке "маминого сынишки" - он будет говорить, что его маме никогда не нравилась ни одна из его девушек.

"Мистер Эго"

"Мистер Эго" на самом деле достаточно умный и разносторонний парень, который не может смириться с собственными недостатками. К тому же, он очень решителен и может чувствовать, что мир вращается вокруг него.

Такой мужчина может спорить с вами только для того, чтобы доказать свою правоту и повысить самооценку. Ведь признание его мнения удовлетворяет его потребность обладать авторитетом.

"Мистер Эго" будет спорить только ради самоутверждения (иллюстрация: Freepik)

Этот мужчина расцветает от постоянных комплиментов и постарается превзойти партнершу, если будет такая возможность. Несмотря на то, что он может хотеть быть с успешной женщиной, его большое эго может препятствовать созданию отношений, основанных на уважении, равенстве и здоровом общении.