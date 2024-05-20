4 технічні лайфхаки для економії електроенергії в будинку або квартирі

Українців закликають економити електроенергію на випадок критичних ситуацій та аварійних відключень. Здебільшого це пов'язано з обстрілами росіянами наших ТЕЦ та інших об'єктів стратегічної інфраструктури.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Green Match, EnergySage.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про технічні лайфхаки, які допоможуть заощадити електроенергію в будинку чи квартирі.

Розумні розетки та вимикачі

Розумні розетки та вимикачі дозволяють контролювати споживання електроенергії за допомогою смартфона. Ці пристрої можуть автоматично вимикати електроприлади, коли вони не використовуються, а також дозволяють встановлювати розклади для увімкнення та вимкнення світла та інших пристроїв.

Деякі моделі оснащені функцією моніторингу енергоспоживання, що допомагає виявити "енергоємні" прилади в будинку.

Розумний вимикач (фото: SmartHomeRig)

Енергоефективні світлодіодні лампи

Перехід на світлодіодні (LED) лампи - один із найпростіших та найефективніших способів знизити енергоспоживання. Вони споживають на 75-80 відсотків менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання, і служать у десятки разів довше.

Сучасні світлодіодні лампи можуть створювати світло різних відтінків та інтенсивності, що дозволяє підібрати оптимальне освітлення для кожного приміщення.

Світлодіодна лампа (фото: Birddog Lighting)

Програматори для опалювальних систем

Встановіть програматори для контролю системи опалення, щоб автоматично регулювати температуру в залежності від часу доби та потреб. Ці пристрої дозволяють зменшити температуру, коли вдома нікого немає, і підвищити її до вашого повернення.

Розумні термостати можуть підключатися до інтернету та керуватися віддалено, що робить процес економії енергії ще зручнішим.

Програматор для систем опалення (фото: Centre for Sustainable Energy)

Енергоефективні побутові прилади

Купуючи нові побутові прилади, звертайте увагу на їх клас енергоефективності. Пристрої з класом А++ споживають значно менше енергії, ніж моделі з нижчими класами. Це стосується всіх видів побутової техніки: від холодильників та пральних машин до кондиціонерів та телевізорів.

Інвестиції в енергоефективні пристрої окупаються за рахунок зниження рахунків за електроенергію.