4 страви, які ніколи не можна готувати в чавунній сковороді

Є страви, які ніколи не варто готувати на чавунній сковороді, щоб не просто зберегти її у відмінному стані, а й не ризикувати власним здоров'ям.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які продукти не можна смажити на чавунній пательні.

Філе риби

Чавун може стати фантастичною поверхнею, на якій можна приготувати смачну страву з риби. Міцне філе тунця просмажується до гарної скоринки при приготуванні на розпеченому чавуні.

Навіть трохи м'якша риба, така як сом і форель, часто добре зберігає форму при смаженні на чавунній пательні. Але найделікатніша риба - камбала і навіть лосось - схильна до пригорання.

Висока тепловіддача необхідна для того, щоб їжа легко відходила від поверхні, а оскільки чавун є відносно поганим провідником тепла, ніжне філе може легко розпастися, коли ви спробуєте його перевернути.

Крім цього, ця властивість пательні може призвести до нерівномірного просмаження і сирої страви. А додавати олію, щоб риба не прилипла - не найкращий варіант, адже страва стане занадто жирною.

Тому замість чавунної пательні для смаження риби рекомендують використовувати посуд з антипригарним покриттям.

Яєчня

Існує вагома причина, чому не варто готувати омлет в чавунному посуді: чим гірше антипригарне покриття, тим важче приготувати яєчню.

Хоча оброблений та промаслений чавун має певні антипригарні властивості, омлети та яєчня майже завжди прилипають до поверхні сковорідки.

Будь-яка страва з яєць, що потребує перевертання, також має набагато більше шансів бути недосмаженою або пригорілою.

Тож для приготування страв з яєць краще обирати тоншу пательню з антипригарним покриттям.

Соус з помідорів

Страви, що складаються з дуже кислих продуктів, таких як помідори та цитрусові соки, не слід готувати у чавунній сковороді. Висока кислотність помідорів зруйнує захисний масляний шар і призведе до зміни кольору та металевого присмаку їжі.

З цієї ж причини лимонний сік, вино та оцет не варто використовувати для приготування страв на чавунній пательні.

Солодкі десерти

Чавунні пательні зазвичай більші за розміром, аніж пательні з антипригарним покриттям. Не дивно, що іноді цей посуд використовують для випікання десертів, наприклад, пиріжків.

Але чавунна пательня вбирає в себе аромати всього, що на ній готується. Якщо ви готуєте м'ясні страви, а потім використовуєте пательню для випікання улюбленого персикового пирога, не дивуйтеся, якщо десерт матиме підозрілий рибний присмак.