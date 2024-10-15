4 блюда, которые никогда нельзя готовить в чугунной сковороде

Существуют блюда, которые никогда не следует готовить на чугунной сковороде, чтобы не просто сохранить ее в отличном состоянии, но и не рисковать собственным здоровьем.

Филе рыбы

Чугун может стать фантастической поверхностью, на которой можно приготовить вкусное блюдо из рыбы. Крепкое филе тунца прожаривается до хорошей корочки при приготовлении на раскаленном чугуне.

Даже немного более мягкая рыба, такая как сом и форель, часто хорошо сохраняет форму при жарке на чугунной сковороде. Но самая деликатная рыба - камбала и даже лосось - склонна к пригоранию.

Высокая теплоотдача необходима для того, чтобы пища легко отходила от поверхности, а поскольку чугун является относительно плохим проводником тепла, нежное филе может легко распасться, когда вы попытаетесь его перевернуть.

Кроме этого, это свойство сковороды может привести к неравномерной прожарке и сырому блюду. А добавлять масло, чтобы рыба не прилипла - не самый лучший вариант, ведь блюдо станет слишком жирным.

Поэтому вместо чугунной сковороды для жарки рыбы рекомендуют использовать посуду с антипригарным покрытием.

Яичница

Существует веская причина, почему не стоит готовить омлет в чугунной посуде: чем хуже антипригарное покрытие, тем труднее приготовить яичницу.

Хотя обработанный и промасленный чугун обладает определенными антипригарными свойствами, омлеты и яичницы почти всегда прилипают к поверхности сковородки.

Любое блюдо из яиц, требующее переворачивания, также имеет гораздо больше шансов быть недожаренным или пригоревшим.

Поэтому для приготовления блюд из яиц лучше выбирать более тонкую сковороду с антипригарным покрытием.

Соус из помидоров

Блюда из очень кислых продуктов, таких как помидоры и цитрусовые соки, не следует готовить в чугунной сковороде. Высокая кислотность помидоров разрушит защитный масляный слой и приведет к изменению цвета и металлического привкуса пищи.

По этой же причине лимонный сок, вино и уксус не следует использовать для приготовления блюд на чугунной сковороде.

Сладкие десерты

Чугунные сковородки обычно больше по размеру, чем сковородки с антипригарным покрытием. Неудивительно, что иногда эта посуда используется для выпечки десертов, например, пирожков.

Но чугунная сковорода впитывает в себя ароматы всего, что на ней готовится. Если вы готовите мясные блюда, а затем используете сковороду для выпекания любимого персикового пирога, не удивляйтесь, если у десерта будет подозрительный рыбный привкус.