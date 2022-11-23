4 способи зберегти нігті здоровими: зростатимуть швидше і перестануть ламатися

Фарбуйте

Ви здивуєтеся, але нормальний манікюр, який роблять фахівці з використанням безпечних технологій, дає можливість нігтям рости та при цьому не ламатися.

При використанні гель-лаку на нігті наноситься декоративне покриття, яке дозволяє збільшити товщину нігтя. Під таким манікюром нігті також ростуть, але кінчики зберігаються набагато краще, а сам ніготь в рази рідше ламається і кришиться.

Для бази можна використовувати засоби на основі каучуку - вони амортизують удари й можуть рухатися злегка разом з нігтем. Цей варіант особливо добрий для коротких нігтів. Для середніх і довгих підійде тверда база гелю або кольорові вітражні.

Якщо ви робите манікюр самостійно, то вибирайте лаки без формальдегіду, толуолу та дибутилфталату у складі. А також без смол та камфори.

М'яка хімічна основа не руйнує корисні компоненти й вони продовжують діяти під час носіння лаку.

Бережіть від хімії

На якісне зростання нігтьових пластин впливає їх "довкілля". Чим більше токсичного та фізичного навантаження ви їм даєте (миття плити без рукавичок, роботи на городі тощо), тим гірше нігті почуваються.

Побутова хімія, земля, часті контакти із водою пересушують нігті. Відросла частина по суті вже нежива, а при впливі агресивних факторів вони легко втрачають ліпіди - нігтьова пластина від цього кришиться, розшаровується і легко скручується.

Тому використовуйте рукавички під час прибирання та миття, при використанні побутової хімії. Вибирайте якісні, а не тонкі, які пропускають вологу та хімію.

Підживлюйте регулярно

Щоб нігті краще зберігали довжину, їм необхідне зволоження та підживлення. І тут є два способи.

Перший: щодня наносьте засоби для догляду. Це може бути олія або віск для кутикули. Робіть це у вигляді масажу – так ви внесете засоби в зону матриксу та активізуєте кровообіг у зоні зростання.

Другий: Подбайте про краї нігтів, щоб вони не закручувалися в трубочку і не пересихали. Для цього перед сном наносьте краплю жирного крему у зону шкіри під нігтем, яка підтримує його усередині.

Правильно харчуйтесь

Ключ до краси – правильне харчування. Якщо у вашому раціоні дуже мало білків, то організму просто не буде з чого виробляти. Нігті стають тонкими, як папір та ламкими. А у точці згину швидко рвуться.

Важлива кількість жирів у раціоні, оскільки без жирних кислот Омега 3 і 6 ми отримаємо нігтьові пластини без еластичності. Вони кришитимуться від того, що їх зачепили. Також важливими є вітаміни А, В, Д, Е, С, РР. Якщо їх буде недостатньо, то нігті будуть ламкими та повільно зростатимуть.

Для шикарних нігтів включіть до раціону тваринний білок, жирну рибу, яйця, горіхи, чорний хліб, олії, фрукти, овочі.