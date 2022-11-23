4 способа сохранить ногти здоровыми: будут расти быстрее и перестанут ломаться

Красьте

Вы удивитесь, но нормальный маникюр, который делают специалисты с использованием безопасных технологий, позволяет ногтям расти и при этом не ломаться.

При использовании гель-лака на ногти наносится декоративное покрытие, которые позволяет увеличить толщину ногтя. Под таким маникюром ногти также растут, но вот кончики сохраняются намного лучше, а сам ноготь в разы реже ломается и крошится.

Для базы можно использовать средства на основе каучука - они амортизируют удары и могут слегка двигаться вместе с ногтем. Этот вариант особенно хорош для коротких ногтей. Для средних и длинных подойдет твердая гелевая база или цветные витражные.

Если вы делаете маникюр самостоятельно, то выбирайте лаки без формальдегида, толуола и дибутилфталата в составе. А также без смол и камфары.

Мягкая химическая основа не разрушает полезные компоненты, и они продолжают действовать во время ношения лака.

Берегите от химии

На качественный рост ногтевых пластин влияет их "среда обитания". Чем больше токсической и физической нагрузки вы им даете (мытье плиты без перчаток, работы на огороде и так далее), тем хуже ногти себя чувствуют.

Бытовая химия, земля, частые контакты с водой пересушивают ногти. Отросшая их часть по сути уже неживая, а при воздействии агрессивных факторов они легко теряют липиды - ногтевая пластина от этого крошится, расслаивается и легко скручивается.

Потому используйте перчатки во время уборки и мытья, при использовании бытовой химии. Выбирайте качественные, а не тонкие, которые пропускают влагу и химию.

Подпитывайте регулярно

Чтобы ногти лучше сохраняли длину, им необходимо увлажнение и подпитка. И тут есть два способа.

Первый: ежедневно наносите средства для ухода. Это может быть масло или воск для кутикулы. Делайте это в виде массажа - так вы внесете средства в зону матрикса и активизируете кровообращение в зоне роста.

Второй: Позаботьтесь о краях ногтей, чтобы они не закручивались в трубочку и не пересыхали. Для этого перед сном наносите каплю жирного крема в зону кожи под ногтем, которая поддерживает его внутри.

Правильно питайтесь

Ключ к красоте - правильное питание. Если в вашем рационе очень мало белков, то организму просто не из чего будет производить. Ногти становятся тонкими, как бумага и ломкими. А в точке сгиба быстро рвутся.

Важно и количество жиров в рационе, так как без жирных кислот Омега 3 и 6 мы получим ногтевые пластины без эластичности. Они будут крошиться от того, что их зацепили. Также важны витамины А, В, Д, Е, С, РР. Если их будет недостаточно, то ногти будут ломкими и медленно расти.

Для шикарных ногтей включите в рацион животный белок, жирную рыбу, яйца, орехи, черный хлеб, растительные масла, фрукты, овощи.