4 способа сохранить ногти здоровыми: будут расти быстрее и перестанут ломаться

Отрастить здоровые ногти, чтобы они не ломались, не слоились и были крепкими - мечта многих женщин. Различные модные новинки, наращивание и использование множество материалов для маникюра привели к тому, что ногти быстро ломаются, гнуться, края крошатся и расслаиваются. А постоянные стрессы эту проблему только усугубляют.
Как же вырастить здоровые и крепкие ногти - читайте в материале ниже.
Вы удивитесь, но нормальный маникюр, который делают специалисты с использованием безопасных технологий, позволяет ногтям расти и при этом не ломаться.
При использовании гель-лака на ногти наносится декоративное покрытие, которые позволяет увеличить толщину ногтя. Под таким маникюром ногти также растут, но вот кончики сохраняются намного лучше, а сам ноготь в разы реже ломается и крошится.
Для базы можно использовать средства на основе каучука - они амортизируют удары и могут слегка двигаться вместе с ногтем. Этот вариант особенно хорош для коротких ногтей. Для средних и длинных подойдет твердая гелевая база или цветные витражные.
Если вы делаете маникюр самостоятельно, то выбирайте лаки без формальдегида, толуола и дибутилфталата в составе. А также без смол и камфары.
Мягкая химическая основа не разрушает полезные компоненты, и они продолжают действовать во время ношения лака.
На качественный рост ногтевых пластин влияет их "среда обитания". Чем больше токсической и физической нагрузки вы им даете (мытье плиты без перчаток, работы на огороде и так далее), тем хуже ногти себя чувствуют.
Бытовая химия, земля, частые контакты с водой пересушивают ногти. Отросшая их часть по сути уже неживая, а при воздействии агрессивных факторов они легко теряют липиды - ногтевая пластина от этого крошится, расслаивается и легко скручивается.
Потому используйте перчатки во время уборки и мытья, при использовании бытовой химии. Выбирайте качественные, а не тонкие, которые пропускают влагу и химию.
Чтобы ногти лучше сохраняли длину, им необходимо увлажнение и подпитка. И тут есть два способа.
Первый: ежедневно наносите средства для ухода. Это может быть масло или воск для кутикулы. Делайте это в виде массажа - так вы внесете средства в зону матрикса и активизируете кровообращение в зоне роста.
Второй: Позаботьтесь о краях ногтей, чтобы они не закручивались в трубочку и не пересыхали. Для этого перед сном наносите каплю жирного крема в зону кожи под ногтем, которая поддерживает его внутри.
Ключ к красоте - правильное питание. Если в вашем рационе очень мало белков, то организму просто не из чего будет производить. Ногти становятся тонкими, как бумага и ломкими. А в точке сгиба быстро рвутся.
Важно и количество жиров в рационе, так как без жирных кислот Омега 3 и 6 мы получим ногтевые пластины без эластичности. Они будут крошиться от того, что их зацепили. Также важны витамины А, В, Д, Е, С, РР. Если их будет недостаточно, то ногти будут ломкими и медленно расти.
Для шикарных ногтей включите в рацион животный белок, жирную рыбу, яйца, орехи, черный хлеб, растительные масла, фрукты, овощи.
Кстати, ранее мы писали о том, что нужно сделать, чтобы лак дольше держался на ногтях.
А также рассказывали о том, какие способы ухода за ногтями сделают их красивыми и крепкими.