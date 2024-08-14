4 способи, які допоможуть батькам виховати психічно сильну дитину

Дослідження показують, що люди с психічною міцністю демонструють цілий ряд рис і якостей, які роблять їх щасливішими та успішними людьми, включаючи впевненість, наполегливість та стійкість.

Вчені кажуть, що як діти, так і дорослі з часом можуть розвивати та вдосконалювати розумову стійкість.

Допомагайте дітям розширювати свої можливості

За словами психотерапевта Емі Морін, впевненість і самомотивація є важливими аспектами психічної стійкості, а це означає, що ваші діти не повинні залежати від інших людей, щоб почувати себе добре.

Ви можете допомогти дітям розширити свої можливості, навчивши їх фраз, які будуть нагадувати, що "вони відповідають за те, як вони думають, відчувають і поводяться - незалежно від того, як поводяться оточуючі".

Крилаті фрази мають бути короткими та легкими для запам'ятовування. Наприклад:

"Все, що я можу зробити - це зробити все можливе"

"Дій впевнено"

"Я досить хороший"

"Я обираю бути щасливим сьогодні"

Покажіть дитині цінність виконання чогось важкого

Буває важко спостерігати, як діти зазнають невдачі. Тим не менш, батьки повинні показати своїм дітям, що прийняття виклику може навчити їх багато чого - наприклад, як вони працюють під тиском, незалежно від того, досягають вони успіху чи невдачі.

Відзначайте своїх дітей, коли вони виявляють сміливість прийняти складний виклик. Допоможіть їм подумати про те, чого вони навчилися, і як вони можуть застосовувати ці нові уроки та навички в майбутньому.

Спробуйте розповісти своїм дітям особисті історії про часи, коли ви були у складних ситуаціях, і чого навчилися на своїх минулих помилках.

"Такі типи історій допомагають нормалізувати та показують дітям, що майже все, що варто зробити, зазвичай містить у собі трохи боротьби, особливо на початку", - каже психолог Мері С. Мерфі.

Залишайтеся оптимістами

Ваше ставлення може бути заразним, тому дитячі психологи кажуть, що батькам важливо виховувати хорошу поведінку для своїх дітей. Це містить у собі оптимізм, який є ключовим компонентом розумової сили.

Оптимістичні діти, повні надії діти відчувають більший контроль над власним життям і, як правило, більш впевнені, коли беруться за нові виклики. Оптимізму можна навчитися та його навчити, тому пам'ятайте, що діти завжди прислухаються та спостерігають за підказками щодо того, як поводитися.

"Наступного разу, коли щось трапиться, ви можете сказати: "Все добре, ми справимося". Якщо ви продовжуєте це говорити, ваша дитина насправді підслуховує вашу стратегію управління. І найдивовижніше те, що вони дуже часто підхоплюють це, і тепер у них є спосіб відповісти на хвилювання самостійно", - пояснює педагог-психолог Мішель Борба.

Навчіть дітей, як і коли просити вибачення

Ключовим аспектом розумової міцності є емоційний інтелект, який включає емпатію та самосвідомість. Навчіть своїх дітей важливості поваги до інших і самих себе, зокрема шанобливого вислуховування точок зору інших і щирого вибачення, коли вони когось образили.

Це не означає, що ви чи ваші діти повинні постійно просити вибачення: психологи попереджають, щоб не потрапити в пастку "токсичного самозвинувачення", яке зазвичай відбувається, коли негативні думки підривають вашу впевненість у собі.

Просто пам'ятайте, що психічно важкі люди "беруть відповідальність за свою поведінку". Вони просять вибачення, коли шкодують про свої вчинки, і намагаються загладити провину, коли це можливо.