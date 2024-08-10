10 порад, які допоможуть вам навчити дитину самостійності у житті

Одне з завдань батьків - переконатися в тому, що дитина має повне уявлення про те, як влаштований цей світ. І що вона готова зустрітися з будь-якими труднощами. Для цього потрібно вчити дітей бути самостійними та дати їм якомога більше життєво важливих навичок.

Які поради допоможуть вам виховати хорошого члена суспільства, а ще навчать дитину відповідальності, продуктивності та самостійності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Zenskiy.

Навички орієнтуватися на місцевості

Це одна з важливих навичок, яка може знадобитися у багатьох ситуаціях. Крім базових знань, навчіть дитину користуватися GPRS та як розбиратися у звичайних картах. Також додайте одне з ключових умінь будь-якої дорослої людини - навчіть дитину орієнтуватися в місті.

Вміння справлятися зі своїми почуттями

У кожної людини трапляються моменти, коли емоції беруть гору, і ми починаємо плакати або не можемо стримати гнів. І від цього можуть постраждати не тільки близькі люди, але і всі навколо. З часом ми вчимося справлятися з такими емоціями та тримати їх під контролем.

Поясніть дитині, як це можна робити без шкоди для своєї репутації та інших обставин. Наприклад, через спорт, мистецтво, музику - заняття, які вчать терпіння. Чим краще людина вміє контролювати свої емоції - тим впевненіше вона себе почуває.

Стимулюйте до пошуку роботи

Хороші оцінки в школі чи ВНЗ не означають, що ваша дитина готова до роботи. Золоте правило: дітей вчать знань, а не застосування їх на практиці. Вам потрібно переконатися, що дитина має повне уявлення про те, звідки беруться гроші в сім'ї. Щоб після закінчення університету жорстока правда життя не стала шоком.

Пропонуйте дитині влаштуватися на літню роботи під час канікул або на другу половину дня, після занять. Робота в невеликому обсязі покаже дитині, що можна отримувати гроші за свою працю і не залежати від кишенькових, які видають батьки. Така практика добре готує до дорослого життя.

Навчіть ставити цілі

Кожна людина має цілі, хоч і не всі з них здійсненні. Це притаманно підліткам, які ставлять нечіткі та недоцільні завдання: стати відомими, багатими або популярними.

Особливо це помітно зараз - у час більшої інтеграції соціальних мереж в життя. Ваше завдання - виховати дитину так, щоб вона точно знала, чого хоче досягти в майбутньому і працювала на довгострокову перспективу.

Варто говорити й про найближче майбутнє. Досягнення своїх цілей буде мотивувати дитину рухатися далі. Тому їх постановка - важливий аспект розвитку дитини як особистості.

Як поводитися в надзвичайних ситуаціях

Колись ваша дитина покине батьківську хату та почне доросле самостійне життя. І ось тоді їй знадобляться звичайні навички "домашнього виживання". Загасити пожежу у сковороді, розібратися з трубою, що протікає, пробити засмічення в каналізації - тобто, то, з чим ми стикаємося протягом життя. Це дрібні вміння, але з них й складається самостійність людини.

Вам знадобиться час та терпіння, щоб навчити дитину справлятися з різними домашніми ситуаціями. І поясніть їй, що це знати потрібно, бо розраховувати на "окей, гугл, як вилізти з застряглого ліфта" не варто. Тому що не завжди під руками є телефон з повним зарядом та інтернетом. А деякі ситуації вимагають швидкої реакції та часу на пошук відповіді не буде.

"Ти зламав - тобі й лагодити"

Одна з великих помилок сучасних батьків - сильна опіка, та й ще така, що батьки розв'язують їхні проблеми за них самих. І це дійсно погано для розвитку дитини. Важливо навчити дитину поставати перед труднощами та вирішувати їх, особливо ті, що вони самі створили.

Якщо ваша дитина знаходиться в ситуації, де вона в змозі розв'язати проблему - відійдіть в бік та спостерігайте, але не вмішуйтеся. Дозвольте розібратися. Від вас потрібна тільки емоційна підтримка та порада - якщо запитає.

Гаманець на замок

Виховувати дитину в плані фінансів дуже важко. Перше - припиняйте давати гроші кожен раз, як вона попросить. Бо це нічого дитину не вчить, хіба розбалує. Найбільш корисною життєвою звичкою є вміння тримати свої витрати під контролем і керувати своїми грошима.

Друге - якщо дитина вже почала самостійно заробляти гроші, навчіть відкладати певну суму та переводити її на банківський рахунок. Починати планувати своє майбутнє ніколи не рано. Можливо, ці гроші знадобляться на навчання в університеті, а може для чогось іншого. Вирішувати буде ваш нащадок. Але дитина зрозуміє, що мати якусь фінансову подушку безпеки - завжди добре.

Домашній побут

Якщо у вашого підлітка вічний бардак у кімнаті, то це не означає, що він все життя буде таким і буде мати такий самий хаос у своєму домі. Але варто вчити з дитинства домашнім справам: плануванню бюджету, прибиранню, пранню, приготуванню їжі та всього, що знадобиться дитині робити самій. В гуртожитку або на квартирі у дитини будуть сусіди. І якщо вона не буде пристосована до охайності та побутових справ, можуть бути проблеми.

Піклування про оточуючих

Співчуття до світу і турбота про ближніх - відмінна противага егоїстичності. Є декілька способів, за допомогою яких можна виховати дитину з емпатією і вмінням ділитися з оточуючими. Ви можете влаштувати дитину до місцевого притулку для тварин в якості волонтера. Або разом щось приготувати та роздати нужденним. Ви ніколи не знаєте, можливо дитина настільки це полюбить, що захоче побудувати цілу кар'єру у сфері допомоги іншим.

Навчіть довіряти собі

В школі вчать правил, в університеті - навичок професії, але ніхто, крім батьків не може дати дійсно важливих і потрібних у житті навичок. Вам варто пояснити дитині, що потрібно слідувати певним законам. І при цьому залишатися незалежною і вільною у своїх думках.

Допоможіть почати вірити в себе і рішення, які вона приймає. Звісно, помилки будуть, адже це досвід, і після декількох провалів дитина навчиться діяти правильно. Поясніть, що потрібно слухати себе та своє серце і довіряти собі в першу чергу.