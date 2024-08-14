4 способа, которые помогут родителям воспитать психически сильного ребенка

Исследования показывают, что люди с психической крепостью демонстрируют целый ряд черт и качеств, которые делают их более счастливыми и успешными людьми, включая уверенность, настойчивость и стойкость.

Ученые говорят, что как дети, так и взрослые со временем могут развивать и усовершенствовать умственную устойчивость.

Помогайте детям расширять свои возможности

По словам психотерапевта Эми Морин, уверенность и самомотивация являются важными аспектами психической стойкости, а значит, ваши дети не должны зависеть от других людей, чтобы чувствовать себя хорошо.

Вы можете помочь детям расширить свои возможности, научив их фразам, которые будут напоминать, что "они отвечают за то, как они думают, чувствуют и ведут себя - независимо от того, как ведут себя окружающие".

Крылатые фразы должны быть короткими и легкими для запоминания. Например:

"Все, что я могу сделать - это сделать все возможное"

"Действуй уверенно"

"Я достаточно хорош"

"Я выбираю быть счастливым сегодня"

Покажите ребенку ценность выполнения чего-нибудь тяжелого

Бывает трудно наблюдать, как дети терпят неудачу. Тем не менее родители должны показать своим детям, что принятие вызова может научить их многому - например, как они работают под давлением, независимо от того, достигают ли они успеха или неудачи.

Отмечайте собственных детей, когда они проявляют смелость принять сложный вызов. Помогите им подумать о том, чему они научились, и как они могут использовать эти новые уроки и навыки в будущем.

Попытайтесь рассказать своим детям личные истории о временах, когда вы были в сложных ситуациях, и чему научились на своих прошлых ошибках.

"Такие типы историй помогают нормализовать и показывают детям, что почти все, что стоит сделать, обычно содержит немного борьбы, особенно в начале", - говорит психолог Мэри С. Мерфи.

Оставайтесь оптимистами

Ваше отношение может быть заразным, потому детские психологи говорят, что родителям важно воспитывать хорошее поведение для своих детей. Это включает в себя оптимизм, являющийся ключевым компонентом умственной силы.

Оптимистичные дети, полные надежды дети ощущают больший контроль над собственной жизнью и, как правило, увереннее, когда берутся за новые вызовы. Оптимизму можно научиться и его научить, поэтому помните, что дети всегда прислушиваются и наблюдают за подсказками о том, как себя вести.

"В следующий раз, когда что-нибудь случится, вы можете сказать: "Все хорошо, мы справимся". Если вы продолжаете это говорить, ваш ребенок на самом деле подслушивает вашу стратегию управления. И самое удивительное то, что они очень часто подхватывают это, и теперь у них есть способ ответить на волнение самостоятельно", - объясняет педагог-психолог Мишель Борба.

Научите детей, как и когда просить прощения

Ключевым аспектом умственной крепости является эмоциональный интеллект, включающий эмпатию и самосознание. Научите своих детей важности уважения к другим и самим себе, в частности, уважительного выслушивания точек зрения других и искреннего извинения, когда они кого-то обидели.

Это не значит, что вы или ваши дети должны постоянно извиняться: психологи предупреждают, чтобы не попасть в ловушку "токсического самообвинения", которое обычно происходит, когда негативные мысли подрывают вашу уверенность в себе.

Просто помните, что психически трудные люди "берут ответственность за свое поведение". Они просят прощения, когда сожалеют о своих поступках, и пытаются искупить вину, когда это возможно.