4 способи, як допоможуть завжди зберігати комплекти постільної білизни разом

Навряд хтось має однакові комплекти постільної білизни - тож після кількох прань все може перетворитися на суцільну купу різноманітної тканини. Проте декілька способів складання комплектів допоможуть завжди тримати їх разом.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як завжди тримати комплекти білизни разом

Почніть з того, що розберіть свою колекцію постільної білизни на найнеобхідніші речі. Адже, чим більше варіантів для вибору, особливо якщо вони схожі на інші комплекти, тим легше все змішати разом і отримати безлад.

Після цього розподіліть постільну білизну за категоріями, які мають для вас найбільше сенсу - наприклад, за розміром або за кімнатою, і, особливо якщо з білизною працюватиме кілька людей, позначте, де буде лежати кожен комплект.

Якщо до шафи тягнеться багато рук, щоб прибрати постільну білизну або витягнути її для використання, маркування позбавляє від необхідності вгадувати, куди її покласти і яку використовувати.

Скласти комплект в одну наволочку

Для охайності складіть простирадло, підковдру і одну наволочку в прямокутник. Потім заправте весь комплект в іншу наволочку так, щоб все було на одному рівні з отвором.

Складіть зайву тканину, щоб вийшов прямокутник. Наволочки утримуватимуть комплект разом і не дадуть йому ковзати.

Цей метод утримує комплекти простирадл разом, полегшує роботу того, хто складає простирадла, і є легким для того, хто виймає їх, щоб застелити ліжко. А з естетичного погляду, шафа одразу виглядає більш організованою та впорядкованою.

Потім радять розсортувати комплекти відповідно до розміру (односпальні, двоспальні, полуторні та двоспальні) або відповідно до кімнати, в якій ви використовуєте простирадла (головна спальня, дитяча та гостьова).

Зберігати комплект білизни у контейнерах

Зберігання комплекту білизни у пласких кошиках або контейнерах, організованих за розміром або за кімнатами, є ще одним простим рішенням.

Кошики та контейнери чудові тим, що вони місткі, і їх можна легко витягти з шафи, щоб побачити вміст. Скласти білизну всередину контейнера можна декількома способами: для естетичності радять надати перевагу складеній постільній білизні.

Проте контейнери - вихід і для тих, хто не любить складати, оскільки постільна білизна з одного комплекту в будь-якому випадку буде разом.

Крім цього, шовкові простирадла може бути легше скрутити, ніж скласти; їх радять покласти в кутках контейнера.

Підвісити комплекти простирадл на вішалки

Міцні вішалки можуть утримувати по комплекту простирадл на кожній - це також скорочує час складання. Це також гарне рішення, якщо місце, де ви їх зберігаєте, важкодоступне, наприклад, висока полиця в шафі.

Одне застереження: такі підвішені простирадла можуть припадати пилом, якщо їх рідко міняти, тому, якщо ви не часто замінюєте простирадла (скажімо, в гостьовій кімнаті), подумайте про те, щоб покласти їх у підвісний мішок для зберігання.

Використати підвісні органайзери для кожного комплекту

Ще одне рішення для шафи зі штангою: зберігання простирадл у великому підвісному органайзері.

Оскільки такі органайзери використовуються для важких об'ємних речей, таких як светри, кожна полиця в підвісному органайзері може вмістити від одного до двох комплектів простирадл, а комірки запобігають змішуванню всіх комплектів.

До того ж це чудовий варіант, якщо ви хочете зберігати постільну білизну як на поличках, але не маєте стелажів.