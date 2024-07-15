4 способа, как помогут всегда хранить комплекты постельного белья вместе

Вряд ли кто-то имеет одинаковые комплекты постельного белья - поэтому после нескольких стирок все может превратиться в сплошную кучу разнообразных тканей. Однако несколько способов сборки комплектов помогут всегда держать их вместе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как всегда держать комплекты белья вместе

Начните с того, что разберите коллекцию постельного белья на самые необходимые вещи. Ведь чем больше вариантов для выбора, особенно если они похожи на другие комплекты, тем легче все смешать вместе и получить беспорядок.

После этого распределите постельное белье по категориям, которые имеют для вас больше всего смысла - например, по размеру или по комнате, и, особенно если с бельем будет работать несколько человек, отметьте, где будет лежать каждый комплект.

Если к шкафу тянется много рук, чтобы убрать постельное белье или вытащить его для использования, маркировка избавляет от необходимости угадывать, куда его положить и какое использовать.

Сложить комплект в одну наволочку

Для аккуратности сложите простыню, пододеяльник и одну наволочку в прямоугольник. Затем заправьте весь комплект в другую наволочку так, чтобы все было на одном уровне с отверстием.

Сложите лишнюю ткань, чтобы получился прямоугольник. Наволочки будут удерживать комплект вместе и не дадут ему скользить.

Этот метод удерживает комплекты простыней вместе, облегчает работу складывающего простыни, и является легким для того, кто вынимает их, чтобы застелить кровать. А с эстетической точки зрения, шкаф сразу выглядит более организованным и упорядоченным.

Затем советуют рассортировать комплекты в соответствии с размером (односпальные, двуспальные, полуторные и двуспальные) или в соответствии с комнатой, в которой вы используете простыни (главная спальня, детская и гостевая).

Хранить комплект белья в контейнерах

Хранение комплекта белья в плоских корзинах или контейнерах, организованных по размеру или комнатам, является еще одним простым решением.

Корзины и контейнеры великолепны тем, что они вместительны, и их можно легко вытащить из шкафа, чтобы увидеть содержимое. Сложить белье внутрь контейнера можно несколькими способами: для эстетичности советуют предпочесть сложенное постельное белье.

Однако контейнеры - выход и для тех, кто не любит складывать, поскольку постельное белье из одного комплекта в любом случае будет вместе.

Кроме этого, шелковые простыни может быть легче скрутить, чем сложить; их советуют положить в углах контейнера.

Подвесить комплекты простыней на вешалки

Крепкие вешалки могут удерживать по комплекту простыней на каждой - это также сокращает время сборки. Это также хорошее решение, если место, где вы храните их, труднодоступно, например, высокая полка в шкафу.

Одна оговорка: такие подвешенные простыни могут пылиться, если их редко менять, поэтому если вы не часто заменяете простыни (скажем, в гостевой комнате), подумайте о том, чтобы положить их в подвесной мешок для хранения.

Использовать подвесные органайзеры для каждого комплекта

Еще одно решение для шкафа со штангой: хранение простыней в большом подвесном органайзере.

Поскольку такие органайзеры используются для тяжелых объемных вещей, таких как свитера, каждая полка в подвесном органайзере может вместить от одного до двух комплектов простыней, а ячейки предотвращают смешивание всех комплектов.

К тому же это отличный вариант, если вы хотите хранить постельное белье как на полочках, но нет стеллажей.