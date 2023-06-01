4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото)

Японський спориш

Велика коренева система японського споришу створює слабкі місця в будівництві фундаменту та з'єднанні дренажних систем і спричиняє поступове пошкодження, З часом це призводить до пошкодження структури протягом тривалого періоду.

Щоб цього уникнути, можна оприскувати стебла споришу хімічними речовинами.

Фото: express.co.uk

Плющ

Оскільки ця рослина плететься по стінах, то може спричиняти появу тріщин, що спричинить потрапляння вологи всередину. Крім того, плющ може заблокувати стоки, що ускладнить роботу ринви.

У такому випадку можна спробувати дати рослині інший напрямок за допомогою нитки та палиці.

Фото: express.co.uk

Виноградна лоза

Ця рослина навряд чи сильно зашкодить якійсь будівлі, але може заблокувати ріст інших рослин. Це відбувається завдяки здатності швидко розмножувати своє коріння.

Садівники радять відрізати лозу до кореня, а потім залити його окропом.

Однак не варто знищувати виноград, якщо на ньому є плоди (фото: Вікіпедія)

Хвощ польовий

Ви можете бути здивованими, проте ця рослина здатна зруйнувати тротуари та загальний ландшафт ділянки. Для того, щоб викорінити хвощ остаточно, варто скористатися хімічними речовинами.