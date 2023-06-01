4 садовых растения, которые могут повредить ваш дом: смотрите список (фото)

Японский спорыш

Большая корневая система японского спорыша создает слабые места в строительстве фундамента и соединении дренажных систем и вызывает постепенное повреждение. Со временем это приводит к повреждению структуры в течение длительного периода.

Чтобы этого избежать, можно опрыскивать стебли спорыша химическими веществами.

Фото: express.co.uk

Плющ

Поскольку это растение плетется по стенам, то может вызвать появление трещин, что повлечет за собой попадание влаги внутрь. Кроме того, плющ может заблокировать стоки, что усложнит работу желоба.

В таком случае можно попытаться дать растению другое направление с помощью нити и палки.

Фото: express.co.uk

Виноградная лоза

Это растение вряд ли сильно повредит какому-нибудь зданию, но может заблокировать рост других растений. Это происходит благодаря способности быстро размножать свои корни.

Садоводы советуют отрезать лозу до корня, а затем залить ее кипятком.

Однако не стоит уничтожать виноград, если на нем есть плоды (фото: Википедия)

Хвощ полевой

Вы можете быть удивлены, однако это растение способно разрушить тротуары и общий ландшафт участка. Для того чтобы искоренить хвощ окончательно, следует воспользоваться химическими веществами.