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4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото)

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Четвер 01 червня 2023 07:39
4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото) Деякі види рослин здатні зруйнувати стіни (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Влітку рослини можуть стати прекрасним доповненням у вашому саду. Адже завжди приємно відчинити вікно та відчути аромат квітів чи просто насолодитися різними відтінками зеленого. Проте деякі види рослин не варто садити біля будинку, адже вони можуть пошкодити його.

Про це розповіли на сайті Express.co.uk.

Японський спориш

Велика коренева система японського споришу створює слабкі місця в будівництві фундаменту та з'єднанні дренажних систем і спричиняє поступове пошкодження, З часом це призводить до пошкодження структури протягом тривалого періоду.

Щоб цього уникнути, можна оприскувати стебла споришу хімічними речовинами.

4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото)

Фото: express.co.uk

Плющ

Оскільки ця рослина плететься по стінах, то може спричиняти появу тріщин, що спричинить потрапляння вологи всередину. Крім того, плющ може заблокувати стоки, що ускладнить роботу ринви.

У такому випадку можна спробувати дати рослині інший напрямок за допомогою нитки та палиці.

4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото)

Фото: express.co.uk

Виноградна лоза

Ця рослина навряд чи сильно зашкодить якійсь будівлі, але може заблокувати ріст інших рослин. Це відбувається завдяки здатності швидко розмножувати своє коріння.

Садівники радять відрізати лозу до кореня, а потім залити його окропом.

4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото)

Однак не варто знищувати виноград, якщо на ньому є плоди (фото: Вікіпедія)

Хвощ польовий

Ви можете бути здивованими, проте ця рослина здатна зруйнувати тротуари та загальний ландшафт ділянки. Для того, щоб викорінити хвощ остаточно, варто скористатися хімічними речовинами.

4 садові рослини, які можуть пошкодити ваш будинок: дивіться список (фото)

Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини оберігають дім від нещастя.

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