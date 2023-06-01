4 садовых растения, которые могут повредить ваш дом: смотрите список (фото)

Летом растения могут стать прекрасным дополнением в вашем саду. Ведь всегда приятно открыть окно и почувствовать аромат цветов или просто насладиться разными оттенками зеленого. Однако некоторые виды растений не следует сажать возле дома, ведь они могут повредить его.

Об этом сообщили на сайте Express.co.uk.

Японский спорыш

Большая корневая система японского спорыша создает слабые места в строительстве фундамента и соединении дренажных систем и вызывает постепенное повреждение. Со временем это приводит к повреждению структуры в течение длительного периода.

Чтобы этого избежать, можно опрыскивать стебли спорыша химическими веществами.

Фото: express.co.uk

Плющ

Поскольку это растение плетется по стенам, то может вызвать появление трещин, что повлечет за собой попадание влаги внутрь. Кроме того, плющ может заблокировать стоки, что усложнит работу желоба.

В таком случае можно попытаться дать растению другое направление с помощью нити и палки.

Фото: express.co.uk

Виноградная лоза

Это растение вряд ли сильно повредит какому-нибудь зданию, но может заблокировать рост других растений. Это происходит благодаря способности быстро размножать свои корни.

Садоводы советуют отрезать лозу до корня, а затем залить ее кипятком.

Однако не стоит уничтожать виноград, если на нем есть плоды (фото: Википедия)

Хвощ полевой

Вы можете быть удивлены, однако это растение способно разрушить тротуары и общий ландшафт участка. Для того чтобы искоренить хвощ окончательно, следует воспользоваться химическими веществами.