4-річна дівчинка підкорила Еверест без сторонньої допомоги (фото)

4-річна Зара разом з батьком та старшим братом досягла базового табору на горі Еверест, так званого ЕВС. Загальна довжина сімейної експедиції до базового табору й назад - близько 270 км.

Дівчинка стала світовою рекордсменкою, бо вона наймолодша людина, яка підкорила вершину Евересту. До неї наймолодшою людиною був 5-річний індієць.

"Зараз вони вертаються пішки назад. Умови та погода зимові, температура значно нижче заморозків. Ми йдемо у базовий табір 1. Січень був холодним, від -20 до -25. Під час маршу проблем не було, акліматизація пройшла добре. Маленька Зара завдяки дуже доброму фізичному стану обійшла сотні інших трекерів, які почали свій підйом", - розповів брат Саша.

Фото: instagram.com/sasha.jede

Він додав, що батьки з раннього дитинства приділяли багато уваги фізичному розвитку Зари й це зробило її дуже витривалою.

"Батьки Зари з самого раннього віку, так само як діти росли на сотні тисяч років, наголошували на розвитку її розумових і фізичних здібностей за схемою, що спостерігається племенами, що ведуть оригінальний спосіб життя. А саме, щодня маленька Зара у вкрай складних умовах малайзійських джунглів бігала 5-10 км після закінчення занять у китайському садку на висоту 300-600 метрів і навіть більше у вихідні", - додав він.

Ще брат розповів, що Зара ніколи не купається у теплій воді.

"У 2023 році вона пройшла понад 2200 км джунглями. Крім того, вона щодня ходить до дитячого садка. Тому для неї немає проблем ходити набагато простішими й дуже добре відрегульованими стежками в Гімалаях. Маленька Зара теж ніколи не купається у теплій воді, навпаки додає лід, напевно тому холод не зробив їй проблем. Завдяки ретельно продуманій акліматизації її насичення киснем у крові не опустилося нижче 90%", - розповів Саша.

Крім цього, він пояснив, що Зара - громадянка Чехії та Канади, живе в Малайзії з батьками та 7-річним братом, говорить чеською, англійською та китайською мовами.

Фото: instagram.com/sasha.jede