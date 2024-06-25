4 рецепти, які перетворять звичайну локшину на вишукану страву

Удон

Удон (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати таку страву з локшиною по-азійськи, потрібні такі інгредієнти:

м'ясо або фарш - 200 г;

заморожена овочева суміш - 2,5 склянки;

цибуля-шалот - 2 стебла;

локшина удон або звичайна - 380 г;

соєвий соус - 2,5 ст. л.;

рисовий винний оцет - 2,5 ст. л.;

устричний соус - 2 ст. л.;

мірін - 2 ст. л.;

коричневий цукор - 2 ч. л.;

олія - 1 ст. л.

Як готувати удон

Для соусу змішайте в невеликій мисці соєвий соус, рисовий винний оцет, устричний соус, мірін та коричневий цукор. Цибулю промийте, наріжте на менші шматочки.

Розігрійте пательню та висипте заморожену овочеву суміш. Або ж, якщо використовуєте свіжі овочі, промийте, почистьте їх та наріжте довільними шматочками.

Коли овочі стануть м'якими, перекладіть їх на тарілку та підсмажте фарш, розбиваючи грудочки ложкою. Якщо використовуєте не фарш, а м'ясо, промийте його та наріжте на невеликі смужки. Після цього поверніть овочі і м'ясо до пательні.

Відваріть локшину. Якщо використовуєте спеціальну локшину, вийміть її з упаковки і покладіть в каструлю з киплячою водою. Обережно перемішуйте, доки локшина не розділиться і не стане еластичною.

Це займе приблизно 1-2 хвилини. Локшина попередньо відварена, тому не переварюйте її, оскільки вона може стати занадто м'якою.

Якщо використовуєте іншу локшину, відваріть її відповідно рекомендацій, зазначених на упаковці. Злийте з готової локшини воду, додайте трохи масла, перемішайте і всипте макаронні вироби до пательні з м'ясом і овочами.

Влийте до пательні соус, всипте цибулю-шалот. Перемішайте продукти і смажте протягом 3 хвилин на невеликому вогні - після цього страву можна подавати.

Паста "Чизбургер"

Паста "Чизбургер" (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати цю страву зі смаком чизбургера з локшиною, треба ці продукти:

локшина (чи інші макаронні вироби) - 300 г;

яловичий фарш - 500 г;

яловичий бульйон - 500 мл;

олія - 1 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

помідори - 2 шт.;

вустерський соус - 1 ст. л.;

молоко - 100 мл;

чедер - 140 г;

гірчиця - 1 ст. л.;

кетчуп - 2 ст. л.;

мариновані огірки - 50-70 г;

перець - до смаку;

кріп та/або халапеньйо - до смаку.

Як готувати пасту-чизбургер

Очистьте і подрібніть цибулю, окремо наріжте огірки. Сир натріть на великій тертці.

Очистьте і подрібніть цибулю, окремо наріжте огірки. Помийте і наріжте кубиками помідори, а сир натріть на великій тертці.

У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте цибулю протягом 3 хвилин, потім додайте фарш і смажте ще 5 хвилин до легкого зарум'янювання.

Додайте помідори та вустерський соус і готуйте все 2 хвилини, поки помідори не стануть м'якими. Тоді влийте бульйон і доведіть його до кипіння.

Всипте локшину чи макарони, накрийте каструлю кришкою і варіть все протягом 10-12 хвилин, поки макарони не стануть м'якими, а рідина не вбереться.

Після цього обережно влийте до каструлі тепле молоко. Всипте 100 г сиру, помішуючи, поки він не розплавиться.

Розкладіть пасту по тарілках та збризніть гірчицею і кетчупом. Потім посипте рештою сиру, маринованими огірками, халапеньйо і чорним меленим перцем.

Паста з броколі та сиром

Паста з броколі та сиром (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цієї страви з локшиною, потрібні ці продукти:

локшина або інші макарони - 280 г;

броколі - 280 г;

вершкове масло - 25 г;

борошно - 25 г;

молоко - 300 мл;

гірчиця з зернами - 1 ст. л.;

чедер - 140 г.

Як готувати пасту з броколі та сиром

Промийте броколі, після чого розділіть її на суцвіття. Сир натріть на великій чи маленькій тертці.

Зваріть макарони відповідно до рекомендацій на упакуванні, додавши броколі в останні 4-5 хвилин - і варіть до готовності. Злийте з макаронних виробів воду і поставте розігріватися духовку.

В іншій каструлі розігрійте вершкове масло і всипте борошно. Готуйте, помішуючи, протягом 1 хвилину. Потім поступово додайте молоко, добре перемішуючи між кожним додаванням.

Доведіть соус до кипіння, помішуючи, варіть протягом 2 хвилин. Після цього додайте гірчицю, половину сиру та приправи.

Змішайте макарони та броколі з соусом і ложкою викладіть страву у форму для запікання. Посипте сиром, що залишився, і поставте в гарячу духовку на 3-4 хвилини до золотистого кольору і утворення пухирців.

Паста з томатами і морепродуктами

Паста з томатами і морепродуктами (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати таку вишукану страву з локшиною, креветками і морепродуктами, потрібні такі інгредієнти:

оливкова олія - 1 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

часник - 1 зубчик;

паприка - 1 ч. л.;

помідори - 400 г;

курячий бульйон - 1 л;

локшина або спагеті - 300 г;

заморожені морепродукти - 240 г;

листя петрушки - до смаку;

лимон - декілька скибочок.

Як готувати пасту з томатами і морепродуктами

Попередньо розморозьте суміш морепродуктів, якщо це рекомендовано виробником. Очистьте і подрібніть цибулю і часник. Помийте помідори, наріжте їх кубиками.

Розігрійте олію у глибокій пательні, потім обсмажте цибулю та часник на середньому вогні протягом 5 хвилин, до розм'якшення. Додайте паприку, помідори та бульйон, доведіть все до кипіння.

Зменште вогонь, щоб суміш злегка кипіла, всипте локшину чи інші макарони і варіть приблизно 7 хвилин до напівготовності. Періодично помішуйте макаронні вироби, щоб вони не злипалися.

Додайте морепродукти і варіть все ще протягом 3 хвилин, до готовності. Після цього викладіть пасту на тарілки, посипте петрушкою і прикрасьте скибками лимона.