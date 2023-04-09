4 простих правила, з якими ваші орхідеї будуть часто і гарно квітнути

Правило №1: багато світла

Орхідеї дуже люблять світло, але не пряме сонячне. Для цього з весни по осінь рослини, які ростуть на підвіконні, треба притіняти. Інакше вони отримають опіки на чутливому до сонця листі.

Правило №2: врегульований полив

Він має бути в міру підсихання коріння: якщо воно посіріло, можна полити, якщо ще зелене - зачекати. Але не допускайте зморщування коріння.

Занурте у трохи більшу місткість вазон з орхідеєю, щоб вона була на третину у воді. Потримайте кілька годин (2-3), поки рослина нап’ється. Але не треба тримати занадто довго у воді.

Правило №3: внесення добрив

Підживлювати орхідею треба в період вегетації: коли активно росте листя, коли вона починає викидати квітконоси, коли відцвіте. Категорично не можна підживлювати рослину, коли вона квітне, адже квіти просто зів’януть і обсипляться.

Правило №4: догляд за листям

Щоб листочки блищали, їх треба регулярно протирати водою від пилу, щоб вони були чистими і доглянутими.

І головне правило: ваша любов!

Квіти відчувають, коли їх люблять і за ними доглядають. Тоді вони віддячать вам гарним цвітінням і ростом.

Яке добриво обрати і як приготувати

Квітникарка рекомендує придбати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати з добривом треба із "замочуванням", як і при звичайному поливі.