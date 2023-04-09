UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

4 простих правила, з якими ваші орхідеї будуть часто і гарно квітнути

Як доглядати за орхідеєю (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У правильному догляді за орхідеями існує чотири простих правила, завдяки яким вона розкішно і часто квітнутиме.

Про це розповіла квітникарка з TikTok Світ орхідей.

Правило №1: багато світла

Орхідеї дуже люблять світло, але не пряме сонячне. Для цього з весни по осінь рослини, які ростуть на підвіконні, треба притіняти. Інакше вони отримають опіки на чутливому до сонця листі.

Правило №2: врегульований полив

Він має бути в міру підсихання коріння: якщо воно посіріло, можна полити, якщо ще зелене - зачекати. Але не допускайте зморщування коріння.

Занурте у трохи більшу місткість вазон з орхідеєю, щоб вона була на третину у воді. Потримайте кілька годин (2-3), поки рослина нап’ється. Але не треба тримати занадто довго у воді.

Правило №3: внесення добрив

Підживлювати орхідею треба в період вегетації: коли активно росте листя, коли вона починає викидати квітконоси, коли відцвіте. Категорично не можна підживлювати рослину, коли вона квітне, адже квіти просто зів’януть і обсипляться.

Правило №4: догляд за листям

Щоб листочки блищали, їх треба регулярно протирати водою від пилу, щоб вони були чистими і доглянутими.

І головне правило: ваша любов!

Квіти відчувають, коли їх люблять і за ними доглядають. Тоді вони віддячать вам гарним цвітінням і ростом.

Яке добриво обрати і як приготувати

Квітникарка рекомендує придбати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати з добривом треба із "замочуванням", як і при звичайному поливі.

@_svit_orkhidey Що потрібно для орхідей, щоб вони гарно квітли? Інстаграм _svit_orkhidey #світорхідей #орхідеї #орхідеяукраїна #домашніорхідеї #орхідеїдогляд #квіти #рослини #рослиниукраїна оригінальний звук - Світ орхідей

Раніше ми писали, що треба обов'язково зробити з орхідеями у квітні.

Також дізнайтеся, як за корінням орхідеї визначити, що рослині необхідна допомога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослиницветыорхідея