4 простих правила, які допоможуть зберегти суглоби міцними і здоровими

Виконуйте силові вправи

Фізіотерапевт Ліам Гуд радить виконувати різноманітні силові вправи для всього тіла. Для цього підійде пілатес і навіть йога, оскільки вони задіюють усі м’язи та суглоби, але не перевтомлюють їх.

Також лікар радить людям присідати, щоб укріплювати свої суглоби.

"Якщо хрящ, що оточує наші суглоби, недостатньо рухається, він не отримає достатньої кількості крові, висохне та потріскається", - каже медик.

Рухайтеся кожні 20-30 хвилин

Остеопат Джон Малліндер радить кожні 20-30 хвилин вставати з-за робочого місця, щоб трошки пройтись. Це допоможе уникнути тривалого перебування в одній позі.

Також можна виконувати найпростіші вправи, наприклад, махи руками, якщо звичайно це не заважатиме вашим співробітникам.

Зміцніть плечі

"Плече за своєю суттю є найбільш нестабільним суглобом у тілі, і воно значною мірою залежить від м’язової структури", - каже ортопед Анджу Джаггі.

Часті вправи для рук допоможуть зміцнити плечові суглоби. Лікар радить щодня стискати руку в кулак, а потім максимально розтискати пальці по 10-15 разів.

Носіть відповідне взуття

Деякі експерти наполягають на тому, що усі мають носити міцні кросівки з широкою підошвою.

"Оптимальне взуття повинно бути структуроване та на шнурівці. Якщо у вас плоскостопість, вам потрібна опора для стабільності стопи, а з високим склепінням стопи вам потрібні більш нейтральні кросівки", - заявляє хірург-ортопед Нік Каллен.

Модницям, які люблять підбори, Каллен рекомендує вибрати невисокі підбори або танкетку, щоб розподілити тиск на стопу.