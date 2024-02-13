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4 простых правила, которые помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми

Как сохранить здоровье суставов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В среднем каждый пятый взрослый страдает артритом. При этой болезни возникает воспалительное поражение суставов, что характеризуются дискомфортом и сильными болями во время движения. Чтобы избежать этого, нужно смолоду поддерживать здоровье суставов.

О том, какие простые правила помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Guardian.

Выполняйте силовые упражнения

Физиотерапевт Лиам Гуд советует выполнять всевозможные силовые упражнения для всего тела. Для этого подойдет пилатес и даже йога, поскольку они задействуют все мышцы и суставы, но не переутомляют их.

Также врач советует людям приседать, чтобы укреплять свои суставы.

"Если окружающий наши суставы хрящ недостаточно двигается, он не получит достаточного количества крови, высохнет и потрескается", - говорит медик.

Двигайтесь каждые 20-30 минут

Остеопат Джон Маллиндер советует каждые 20-30 минут вставать с рабочего места, чтобы немного пройтись. Это поможет избежать продолжительного пребывания в одной позе.

Также можно выполнять простейшие упражнения, например махи руками, если это не мешает вашим сотрудникам.

Укрепите плечи

"Плечо по своей сути является наиболее нестабильным суставом в теле, и оно в значительной степени зависит от мышечной структуры", - говорит ортопед Анджу Джагги.

Частые упражнения для рук помогут укрепить плечевые суставы. Врач рекомендует ежедневно сжимать руку в кулак, а затем максимально разжимать пальцы по 10-15 раз.

Носите соответствующую обувь

Некоторые эксперты настаивают на том, что все должны носить крепкие кроссовки с широкой подошвой.

"Оптимальная обувь должна быть структурированной и на шнуровке. Если у вас плоскостопие, вам нужна опора для свода стопы для стабильности, а с высоким сводом стопы вам нужны более нейтральные кроссовки", - заявляет хирург-ортопед Ник Каллен.

Модницам, которые любят каблуки, Каллен рекомендует выбрать низкий каблук или танкетку, чтобы распределить давление на подошвы ног.

 

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