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4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглоби

Субота 17 серпня 2024 18:01
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4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглоби Які вправи допоможуть зміцнити суглоби (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

М’язи стегон та суглоби повсякденному житті піддаються незначним навантаженням. Особливо, якщо у вас сидяча робота і малорухомий спосіб життя в цілому. Покращити стан допоможуть корисні вправи, які можна виконувати навіть вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Здорові стегна означають, що кістки навколо стегон структурно міцні. Це робить їх стійкими до переломів кісток, які виникають після падіння.

Звичайна станова тяга зі штангою

Вправа проробляє буквально кожен м'яз тіла - починаючи від мускулатури стегон, сідниць, низу спини, прямих і бічних абдомінальних м'язів преса, закінчуючи м'язами плечей і навіть рук.

Вправа рекомендується новачкам, тому що надає комплексний загальнорозвиваючий вплив на весь організм.

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Відкиньте таз назад і тримайте тулуб прямо. Плавно опускайте тулуб зі штангою.

Виконайте 3 підходи по 6 повторень.

4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглобиСтанова тяга зі штангою (фото: eatthis.com)

Підйом ніг лежачи

Ляжте рівно на підлогу, витягнувши ноги. Тримайте ноги разом, піднімаючи їх, поки вони не будуть вище ваших стегон. При виконанні голова повинна не відриватись від землі.

4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглобиПідйом ніг лежачи (фото: eatthis.com)

Махи ногою з боку в бік

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Тримайтеся за стіну або міцний стілець для підтримки.

Витягніть одну ногу вбік якомога вище та робіть махи. Виконуйте інтенсивні рухи з одного боку в інший.

4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглобиМахи ногою з боку в бік (фото: кадр з відео)

Утримування переднього коліна

Спочатку встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Підніміть одну ногу перед собою і зігніть її. Притисніть ногу до грудей та утримуйте протягом 30 секунд.

4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглобиУтримування переднього коліна (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли про 7 вправ, які допоможуть перевірити рівень фізичної підготовки.

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