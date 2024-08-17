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4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставы

Суббота 17 августа 2024 18:01
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4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставы Какие упражнения помогут укрепить суставы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мышцы бедер и суставы повседневной жизни подвергаются незначительным нагрузкам. Особенно, если у вас сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом. Улучшить состояние помогут полезные упражнения, которые можно делать даже дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Здоровые бедра означают, что кости вокруг бедер структурно крепкие. Это делает их устойчивыми к переломам костей, возникающим после падения.

Обычная становая тяга со штангой

Упражнение проделывает буквально каждую мышцу тела - начиная от мускулатуры бедер, ягодиц, низа спины, прямых и боковых абдоминальных мышц пресса, заканчивая мышцами плеч и даже рук.

Упражнение рекомендуется новичкам, так как оказывает комплексное общеразвивающее влияние на весь организм.

Встаньте прямо, расставив ноги по ширине плеч. Откиньте таз назад и держите туловище прямо. Плавно опускайте туловище со штангой.

Выполните 3 подхода по 6 повторений.

4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставыСословная тяга со штангой (фото: eatthis.com)

Подъем ног лежа

Лягте ровно на пол, вытянув ноги. Держите ноги вместе, приподнимая их, пока они не будут выше ваших бедер. При исполнении голова должна не отрываться от земли.

4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставыПодъем ног лежа (фото: eatthis.com)

Махи ногой из стороны в сторону

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч. Держитесь за стену или крепкий стул для поддержки.

Вытяните одну ногу в сторону как можно выше и совершайте махи. Выполняйте интенсивные движения из стороны в сторону.

4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставыМахи ногой из стороны в сторону (фото: кадр с видео)

Удерживание переднего колена

Сначала встаньте прямо, расставив ноги по ширине плеч. Поднимите одну ногу перед собой и согните ее. Прижмите ногу к груди и удерживайте в течение 30 секунд.

4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставыУдерживание переднего колена (фото: кадр с видео)

Ранее мы сообщали о 7 упражнениях, которые помогут проверить уровень физической подготовки.

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