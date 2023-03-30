4 прості ознаки, що ваші стосунки - ідеальні

Ви - розвиваєтеся

Про ідеальні, гармонійні, цілісні стосунки може свідчити те, що ви в них можете розвиватися - емоційно, професійно, рости, як людина.

І партнер відчуває те ж саме. Якщо ви робите один одного і вашу пару кращою - не сумнівайтеся, ви поруч з "правильною" людиною.

Вам весело разом та цікаво

Ви можете цікаво проводити разом дозвілля, і навіть побут не викликає в жодного з вас почуття обов'язку.

Адже ви можете перетворювати спільне проведення часу, будь то інтим чи миття посуду, на те, що приносить вам взаємне задоволення.

У вас спільні погляди на життя, інтереси та цінності

Як не крути, а ці моменти дуже важливі в спільному житті. Якщо ви не виносите футбол, а ваш партнер від нього фанатіє, деякий час ви можете співіснувати разом, але - недовго.

Тому оцінюйте ваші шанси на довгострокові стосунки ще "на березі". Адже очікувати від партнера-чайлдфрі, що він рано чи пізно зміниться і захоче діток - дуже необачно.

Ви ставитеся одне до одного з турботою та обережністю

Ви не прагнете змінити одне одного, підлаштувати під себе, і поважаєте почуття партнера.

Для гармонійних стосунків вкрай важливо мати і давати один одного особистий простір, а не душити партнера собою. При цьому ви виявляєте турботу і повагу до потреб половинки.