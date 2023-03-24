Три ознаки "хронічного" чоловіка-зрадника. Розпізнати простіше, ніж ви думаєте

"Хронічного" чоловіка-зрадника, як виявилося, розпізнати простіше, ніж ви могли подумати. Про здатність такого персонажу ходити "наліво" можуть свідчити три красномовні ознаки.

Низька самооцінка

Це - перша ознака чоловіка, здатного на зраду. Прагнення до нових перемог на фронті кохання для таких являється способом швидко підняти свою низьку самооцінку та бажанням довести собі, який він альфа-самець.

Впевненому в собі чоловікові не треба доводити ані самому собі, ані всьому світу, що він чогось вартий.

Звинувачення екс-дівчат, екс-дружин в руйнуванні стосунків

Такі чоловіки не здатні брати відповідальність за свої дії, вчинки та помилки. Навіть у своїх зрадах він буде перекладати відповідальність на коханок: "нічого не пам’ятаю", "вона сама", "вона мене звабила" і таке інше.

Якщо вам розповідають, що він такий ангел, а от його колишня справжня стерва, не варто зв'язуватися з таким парубком.

Порушення партнером ваших домовленостей

В кожної пари є свої гласні та негласні правила. Якщо ваш партнер їх постійно порушує, це є проблема для вас, а для нього - норма.

Партнер, який не тримає слово - це в цілому проблема для стосунків. А якщо він ще й наліво ходить - то взагалі катастрофа.

Звичайно, наявність у вашого партнера однієї з цих ознак не є остаточним доказом його невірності. Дивіться на його особистість в цілому та обговорюйте з ним проблеми, які вас турбують.