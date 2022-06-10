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Ці 4 продукти покращують пам'ять і роботу мозку

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П'ятниця 10 червня 2022 16:57
Ці 4 продукти покращують пам'ять і роботу мозку Їжа для пам'яті (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Регулярне вживання ряду продуктів робить благотворний вплив на нервові клітини людини і передачу сигналів між ними, що покращує роботу мозку і зміцнює пам'ять.

Для досягнення цього ефекту потрібно додати в свій раціон 4 продукти, йдеться в Telegram-каналі "Лікар у кишені".

4 продукти, що поліпшують пам'ять:

Розмарин

Розмарин багатий антиоксидантами і карнозиновою кислотою, що розширює церебральні судинні тканини. Дослідження показують, що запах розмарину може поліпшити продуктивність пам'яті.

Брокколі

Відмінне джерело вітаміну К і магнію, які покращують роботу мозку. Також в капусті міститься бор, нестача якого призводить до зниження мозкової активності.

Морква

Морква уповільнює процеси старіння організму, зокрема мозку. Речовина лютеолін, що міститься в моркві, дозволяє боротися з передчасною загибеллю клітин, що відповідають за пам'ять.

Волоський горіх

Практично у всіх цих продуктах міститься активна речовина - лютеолін. Він знімає запалення в мозку, спричинені віком та негативними зовнішніми факторами, запобігає втраті уваги, погіршення пам'яті, зменшує виробництво шкідливих речовин у головному мозку.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала кращі продукти для здоров'я печінки.

Ми також повідомляли, що нутриціолог розповіла, які продукти потрібно додати в раціон влітку, щоб добре себе почувати.

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