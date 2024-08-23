4 причини подивитися фільм "Мирні люди" про справжнє нутро росіян

Нагороди та суспільний резонанс

Світова премʼєра фільму відбулась на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де він отримав Спеціальну відзнаку від екуменічного журі та Спеціальна відзнака від журі Amnesty International у програмі Forum.

Стрічка була у програмах міжнародних фестивалів по всьому світу - від Гонконгу до Нью-Йорка. На Гонконзькому міжнародному кінофестивалі вона отримала Спеціальну відзнаку, а у Кракові - нагороду "Срібний Ріг" режисерці за фільм на соціальну тематику та приз FIPRESCI від асоціації кінопреси.

Українська команда

Стрічка стала друга режисерською роботою Оксани Карпович. До того вона була відома фільмом "Не хвилюйся, двері відчиняться", а напочатку повномасштабного вторгнення працювала локальною продюсеркою для іноземних новин.

Продюсерками з української сторони стали Ольга Бесхмельниціна ("Байконур. Вторгнення", "Стоп-земля") та Дарʼя Бассель ("Будинок зі скалок", "Редакція").

"Оксану я знаю дуже давно, відколи вона ще приходила на фестиваль Docudays UA волонтеркою. Ми з нею думали робити зовсім іншу стрічку. Готували заявку в Український культурний фонд на підтримку картини, мали подати її 24 лютого. Після вторгнення росіян Карпович почала працювати з телекомпанією Al Jazeera: як фіксерка і продюсерка кілька місяців провела на передовій на Харківщині та Донеччині, організовувала знімання для журналістів, а ночами слухала перехоплені розмови окупантів. Так народилась ідея картини", - розповідає Дар’я про народження фільму.

Кадр з фільму "Мирні люди"

Виробництво та бюджет

"Мирні люди" - копродукція Канади, Франції та України. Головним продюсером стрічки є канадська компанія Cosmos Films, а французьким копродюсером - паризька компанія Hutong Productions.

Cosmos Films розвивала проєкт від початку разом із режисеркою Оксаною Карпович і відповідала за основне фінансування та постпродакшн.

Найдорожчим був монтажно-тонувальний період. Впродовж шести місяців у Франції Карпович працювала з французькою режисеркою монтажу Шарлотт Туррес.

Підготовка до монтажу включала каталогізацію і переклад великого обсягу перехоплень. Це була тривала, кропітка і недешева робота. Роботи у Франції коштували 138 000 євро. Всього бюджет фільму склав 611 000 євро.

Кадр з фільму "Мирні люди"

Відгуки

Міжнародні медіа пишуть, що фільм "розкриває разючу розпусту росіян", в той час, коли українські критики зазначають, що "Карпович розповідає, що росіяни у своїй більшості не носії цінностей соціальної драматургії Чехова".

Оцінка на платформі IMDb складає 7,8 з 10, а у синефільському порталі Letterboxd рейтинг - 3,6 з 5.