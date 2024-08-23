4 причины посмотреть фильм "Мирні люди" о настоящем нутре россиян

Награды и общественный резонанс

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале, где он получил Специальную награду от экуменического жюри и Специальную награду от жюри Amnesty International в программе Forum.

Лента была в программах международных фестивалей по всему миру - от Гонконга до Нью-Йорка. На Гонконгском международном кинофестивале она получила Специальную награду, а в Кракове - награду "Серебряный Рог" режиссеру за фильм на социальную тематику и приз FIPRESCI от ассоциации кинопрессы.

Украинская команда

Лента стала второй режиссерской работой Оксаны Карпович. До этого она была известна фильмом "Не хвилюйся, двері відчиняться", а в начале полномасштабного вторжения работала локальной продюсершей для иностранных новостей.

Продюсерами с украинской стороны стали Ольга Бесхмельницына ("Байконур. Вторгнення", "Стоп-земля") и Дарья Бассель ("Будинок зі скалок", "Редакція").

"Оксану я знаю очень давно, когда она еще приходила на фестиваль Docudays UA волонтером. Мы с ней думали делать совсем другую ленту. Готовили заявку в Украинский культурный фонд в поддержку картины, должны были подать ее 24 февраля. После вторжения россиян Карпович начала работать с телекомпанией Al Jazeera: как фиксер и продюсер несколько месяцев провела на передовой в Харьковской и Донбассе, организовывала съемки для журналистов, а по ночам слушала перехваченные разговоры оккупантов. Так родилась идея картины", - рассказывает Дарья о рождении фильма.

Кадр из фильма "Мирні люди"

Производство и бюджет

"Мирні люди" - копродукция Канады, Франции и Украины. Главным продюсером ленты является канадская компания Cosmos Films, а французским копродюсером - парижская компания Hutong Productions.

Cosmos Films развивала проект с самого начала вместе с режиссером Оксаной Карпович и отвечала за основное финансирование и постпродакшн.

Самым дорогим был монтажно-тонировочный период. В течение шести месяцев во Франции Карпович работала с французским режиссером монтажа Шарлотт Туррес.

Подготовка к монтажу включала каталогизацию и перевод большого объема перехватов. Это была длительная, кропотливая и недешевая работа. Работы во Франции стоили 138 000 евро. Всего бюджет фильма составил 611 000 евро.

Кадр из фильма "Мирні люди"

Отзывы

Международные медиа пишут, что фильм "раскрывает поразительный разврат россиян", в то время, когда украинские критики отмечают, что "Карпович рассказывает, что россияне в своем большинстве не являются носителями ценностей социальной драматургии Чехова".

Оценка на платформе IMDb составляет 7,8 из 10, а в синефильском портале Letterboxd рейтинг - 3,6 из 5.