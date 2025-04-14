4 причини, чому режим енергозбереження може тільки нашкодити вашому телефону

Багато хто вважає, що режим енергозбереження допомагає продовжити життя батареї. Насправді, при постійному використанні він може сильно вплинути на продуктивність пристрою.

Про 4 вагомі причини, чому не варто вмикати енергозбереження на телефоні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Ваш смартфон може працювати повільніше, ніж повинен

Режими енергозбереження не просто обмежують фонову активність - вони також знижують продуктивність пристрою, щоб економити заряд. У результаті додатки відкриваються повільніше, анімації можуть гальмувати, і загалом телефон відчувається менш плавним і чуйним.

Ці уповільнення можуть бути непомітними під час простих завдань на кшталт перевірки повідомлень або серфінгу в інтернеті. Але якщо ви часто перемикаєтеся між додатками, гортаєте стрічку з відео в соцмережах або редагуєте фотографії - різниця стане відчутною.

Геймери відчують це особливо сильно. Багато мобільних ігор вимагають стабільної частоти кадрів і швидкої реакції, які страждають під час увімкнення режиму енергозбереження на Android або режиму низького енергоспоживання на iPhone. Навіть якщо ви не граєте, немає сенсу терпіти постійно уповільнену роботу смартфона без вагомої причини.

Додатки можуть працювати некоректно

Проблеми виникають не тільки з продуктивністю. Багато додатків залежать від фонових процесів для оновлення даних, синхронізації та стабільної роботи. Коли такі процеси обмежені, застосунки починають поводитися нестабільно.

Наприклад, стримінгові сервіси можуть перериватися під час перемикання між застосунками. Навігація може втрачати актуальність, не оновлюючи ваше місце розташування в реальному часі. Поштові клієнти перестають автоматично отримувати нові листи, поки ви не відкриєте застосунок. А синхронізація хмарного сховища може затримуватися, що заважає отримати доступ до потрібних файлів.

Ці обмеження корисні під час низького заряду, але у звичайному житті вони тільки заважають: застосунки перестають працювати "за замовчуванням", і вам доводиться вручну оновлювати, перезапускати або розбиратися з помилками.

Важливі повідомлення можуть приходити із затримкою

Один із головних мінусів режимів енергозбереження - затримка або пропуск повідомлень. Застосунки, яким потрібна оперативність (месенджери, пошта, відстеження доставок), можуть не надсилати сповіщення вчасно.

Якщо ви чекаєте на важливе повідомлення або сповіщення у справі - режим енергозбереження може перешкодити отримати його вчасно. Іноді високопріоритетні повідомлення все ж проходять, але менш часті можуть затримуватися до моменту, поки ви не відкриєте застосунок. Особливо це дратує у WhatsApp або Telegram, де навіть секундна затримка збиває ритм спілкування.

У критичних ситуаціях - наприклад, із кодами двофакторної авторизації або екстреними попередженнями - затримка може стати справжньою проблемою. Іноді навіть кілька секунд відіграють роль.

Ефект на заряд акумулятора може бути меншим, ніж ви думаєте

Хоча режим економії заряду батареї на Android і режим низького енергоспоживання на iPhone справді допомагають заощаджувати заряд, у реальності ефект часто не такий великий. Сучасні смартфони вже вміють самі керувати витратою енергії - вони адаптують поведінку додатків залежно від вашого використання. Багато що з того, що робить режим енергозбереження, і так відбувається у фоновому режимі.

А іноді ввімкнений постійно енергоощадний режим може навіть нашкодити: ви будете частіше вручну оновлювати додатки, перезапускати служби, стикатися з пригальмовуванням - і в підсумку витратите ще більше енергії. Такі функції, як інтелектуальне керування акумулятором або автояскравість екрана, дають реальну економію без зайвих незручностей.

Крім того, не забувайте: акумулятори з часом зношуються, і надмірне обмеження енергоспоживання не зупинить цей процес. Замість постійного використання режимів енергозбереження краще оптимізувати заряджання та налаштування.

Є більш ефективні способи заощадити заряд

Якщо ви часто вмикаєте режим енергозбереження через проблеми з батареєю - краще переглянути підхід. Знизьте яскравість екрана, вимкніть Wi-Fi і геолокацію, коли вони не потрібні, і обмежте роботу фонових додатків вручну - все це дасть реальну економію.

Подивіться статистику використання батареї - вона покаже, які додатки "з'їдають" заряд. Іноді достатньо видалити погано оптимізований застосунок і замінити його на більш ефективний - це дасть більший ефект, ніж постійний енергозберігаючий режим.

Замість того щоб використовувати режим економії заряду батареї та режим низького енергоспоживання "на постійній основі", вмикайте його тільки в справді критичні моменти - коли заряд закінчується, а зарядки поруч немає. Ваш смартфон створений для комфортної, швидкої роботи - і немає сенсу добровільно обмежувати його можливості без потреби.

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Способи заощадити заряд батареї на iPhone (фото: MakeUseOf)