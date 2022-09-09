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Есть 4 правила: Комаровский рассказал, когда нужно менять детям одноразовые подгузники

Фото: Комаровский рассказал о правилах смены подгузника детям (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал родителям, когда ребенку нужно менять одноразовый подгузник.

О четырех ключевых факторах заслуженный педиатр написал в Instagram.

Четыре стандартные ситуации, когда подгузник нужно поменять

  • Как только вы обнаружили или унюхали факт хождения ребенка по большой нужде.
  • Влажная кожа под подгузником.
  • С момента смены подгузника прошло более 3-4 часов, при этом ни вы, ни ребенок не спите, и провести замену именно сейчас очень удобно. Такая ситуация возникает непосредственно до или перед кормлением.
  • В ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник. Например, вы укладываетесь спать, собираетесь на прогулку, планируете поездку в городском транспорте.

Мифы о подгузниках

Кстати, ранее Комаровский опровергал популярный миф, что ношение подгузников, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.

Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.

Напомним, что Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, что делать при панических атаках.

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Доктор Комаровский