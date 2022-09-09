Есть 4 правила: Комаровский рассказал, когда нужно менять детям одноразовые подгузники

Доктор Комаровский рассказал родителям, когда ребенку нужно менять одноразовый подгузник.
О четырех ключевых факторах заслуженный педиатр написал в Instagram.
Кстати, ранее Комаровский опровергал популярный миф, что ношение подгузников, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.
Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.
Напомним, что Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство.
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