Є 4 правила: Комаровський розповів, коли потрібно міняти дітям одноразові підгузники

Чотири стандартні ситуації, коли підгузник потрібно поміняти

Як тільки ви виявили або унюхали факт ходіння дитини по великій нужді.

Волога шкіра під підгузником.

З моменту зміни підгузника пройшло понад 3-4 години, при цьому ні ви, ні дитина не спите, і провести заміну саме зараз дуже зручно. Така ситуація виникає безпосередньо до або перед годуванням.

Найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) міняти підгузник. Наприклад, ви вкладаєтеся спати, збираєтеся на прогулянку, плануєте поїздку в міському транспорті.

Міфи про підгузки

До речі, раніше Комаровський спростовував популярний міф, що носіння підгузників, особливо тривалий, призводить до безпліддя у хлопчиків.

Ця заява є вигадкою. Навіть при тривалому використанні температура всередині підгузника не перевищує 36 градусів, що не може привести до безпліддя. Крім того, це актуально для організму хлопчиків у віці не молодше 9-12 років.