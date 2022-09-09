Є 4 правила: Комаровський розповів, коли потрібно міняти дітям одноразові підгузники

Доктор Комаровський розповів батькам, коли дитині потрібно міняти одноразовий підгузник.
Про чотири ключові фактори заслужений педіатр написав у Instagram.
До речі, раніше Комаровський спростовував популярний міф, що носіння підгузників, особливо тривалий, призводить до безпліддя у хлопчиків.
Ця заява є вигадкою. Навіть при тривалому використанні температура всередині підгузника не перевищує 36 градусів, що не може привести до безпліддя. Крім того, це актуально для організму хлопчиків у віці не молодше 9-12 років.
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