Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство: 6 признаков обмана
Скриншот: Доктор Комаровский
Когда вам обещают вылечить все неизлечимые болезни одной волшебной пилюлей, стоит задуматься, а не обманывают ли вас? Действительно, у "шарлатанских" лекарств есть определенные очевидные признаки.
Как их отличить и не повестись на обман, врач написал на своей странице Instagram.
Особенности рекламы шарлатанских лекарств
- Ссылки не на исследования, а рассказы о том, как "это" лично помогло Васе, Пете, Маше и лично Николаю Ивановичу.
- Упоминание о том, что это лекарство долго скрывали, боясь, что "врачи останутся без работы".
- В описании лекарств фразы вроде "уникальная технология", "редкое растение", "особый зверь, что живет на необитаемом острове", "тайна индейцев", "военный секрет"...
- Все натуральное!
- Быстрый результат и, конечно с "без побочных эффектов".
- Лечит множество болезней.
Не проводите над собой эксперименты!
Комаровский предупреждает, если прочитали или увидели что-то подобное, улыбнитесь и обойдите.
"Не проводите над собой эксперименты, и, тем более, не рискуйте здоровьем вашего ребенка!" - резюмировал врач.
Скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy
Ранее врач-невролог также раскритиковала популярные успокоительные средства, которые на самом деле не работают.
Также мы писали о лекарствах, которые на самом деле могут покалечить.