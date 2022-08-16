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Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство: 6 признаков обмана

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 18:30
Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство: 6 признаков обмана Скриншот: Доктор Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Когда вам обещают вылечить все неизлечимые болезни одной волшебной пилюлей, стоит задуматься, а не обманывают ли вас? Действительно, у "шарлатанских" лекарств есть определенные очевидные признаки.

Как их отличить и не повестись на обман, врач написал на своей странице Instagram.

Особенности рекламы шарлатанских лекарств

  • Ссылки не на исследования, а рассказы о том, как "это" лично помогло Васе, Пете, Маше и лично Николаю Ивановичу.
  • Упоминание о том, что это лекарство долго скрывали, боясь, что "врачи останутся без работы".
  • В описании лекарств фразы вроде "уникальная технология", "редкое растение", "особый зверь, что живет на необитаемом острове", "тайна индейцев", "военный секрет"...
  • Все натуральное!
  • Быстрый результат и, конечно с "без побочных эффектов".
  • Лечит множество болезней.

Не проводите над собой эксперименты!

Комаровский предупреждает, если прочитали или увидели что-то подобное, улыбнитесь и обойдите.

"Не проводите над собой эксперименты, и, тем более, не рискуйте здоровьем вашего ребенка!" - резюмировал врач.

Комаровский объяснил, как не купить &quot;шарлатанское&quot; лекарство: 6 признаков обмана

Скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее врач-невролог также раскритиковала популярные успокоительные средства, которые на самом деле не работают.

Также мы писали о лекарствах, которые на самом деле могут покалечить.

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