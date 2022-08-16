Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство: 6 признаков обмана

Когда вам обещают вылечить все неизлечимые болезни одной волшебной пилюлей, стоит задуматься, а не обманывают ли вас? Действительно, у "шарлатанских" лекарств есть определенные очевидные признаки.

Как их отличить и не повестись на обман, врач написал на своей странице Instagram.