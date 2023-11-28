Мобілізація в Україні: чи має право поліція вносити у свої бази дані ТЦК про розшук чоловіків

Поліція тісно співпрацює із ТЦК та СП у сфері мобілізації. Часто правоохоронці вносять у базу "АРМОР" дані військкомату про розшук чоловіків. Але чи є такі дії законними?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна в YouTube .

Чи має право поліція вносити у базу "АРМОР" дані ТЦК про розшук

"Вас зупиняють поліціянти, перевіряють по планшету через базу "АРМОР" і повідомляють: ви у розшуці як "ухилянт", вимагають поїхати в ТЦК. Знайома ситуація?" - каже юрист.

Він додає, що кілька місяців вивчав цю тему і направив декілька вимог щодо виключення чоловіків, які з незрозумілих підстав опинилися в даній базі. Але найбільше у цій ситуації юриста дивує те, що поліція не має повноваження вносити таку інформацію до даної бази.

"ТЦК можуть звернутися з повідомленнями щодо вчинення кримінального правопорушення, а також щодо доставлення військовозобов’язаних до ТЦК. Акцентую вашу увагу: не для затримання, а для доставлення, що передбачає добровільність виконання вимоги", - каже Сімутін.

Також він зазначає, що закон про національну поліцію передбачає, що правоохоронці здійснюють інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень.

Поліція наповнює та підтримує реєстри, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України, зокрема і щодо трьох важливих пунктів:

розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду

розшуку осіб, зниклих безвісти

осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією

"Простими словами - наповнювати базу вони можуть виключно щодо осіб, які скоїли адмінпорушення у справах, які підслідні поліції, а повноваження у справах про адмінправопорушення за статтями 210 та 210-1 КУпАП, належать виключно до компетенції ТЦК", - пояснює адвокат.

Якщо підсумувати, то інформацію до бази "АРМОР" щодо згаданих статей поліція вносити не те що не має права, це взагалі не передбачено ЗУ "Про Національну поліцію".

"А той, хто це робить, маючи доступ до інформаційної системи МВС, несе персональну відповідальність за діяння, що призвело до порушень прав і свобод людини", - наголошує Сімутін.

Юрист зазначає, якщо ви потрапили у таку ситуацію, то потрібно подавати до Нацполіції обґрунтовану заяву про вилучення інформації щодо вас.