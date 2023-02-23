4 небезпечні сигнали, на які потрібно звернути увагу при знайомстві з чоловіком: ніколи їх не ігноруйте

Попереджувальний знак 1. Насильство будь-якого виду

Попри попередження дослідників, лікарів та психологів, багато хто робить помилку і пов'язує своє життя з людиною, яка ще на початку стосунків проявила насильство. Якщо ваш партнер вдарив вас чи намагається нашкодити вам іншим способом – біжіть від нього негайно. У майбутньому він гарантовано буде застосовувати до вас насильство.

З часом такі люди не змінюються і як би слізно вони не обіцяли, що більше ніколи не повторять скоєне, вони будуть робити такі вчинки знову і знову. Не вірте в те, що ви зможете змінити їх хорошим ставленням.

"Неважливо, скільки разів такі люди кажуть вам, що їм шкода, і що вони ніколи більше не вдадуться до насильства. Ви побачите: це не так", - наголошує експерт.

Попереджувальний знак 2. Незрозумілі спалахи гніву під час побачень

Вибухонебезпечний характер, коли людина дає волю гніву з приводу і без - небезпечний сигнал. Від таких людей варто триматися подалі. Дуже важливий момент: спочатку такі спалахи гніву можуть бути не вам адресовані. І на початку стосунків чоловіки можуть тримати свій гнів під контролем.

Тому варто уважно спостерігати, як партнер поводиться стосовно інших людей та у ситуаціях, які виводять із рівноваги. Спусковим механізмом може спрацювати будь-що - ви спізнилися на сеанс у кіно, офіціант у ресторані помилився із замовленням, хтось наступив на ногу в транспорті або зачепив випадково на вулиці.

Іноді достатньо однієї хвилини й найпершої реакції людини - зрозумійте відразу, що саме так ваш можливий супутник життя реагуватиме на дрібні та великі неприємності. І не виключено, що рано чи пізно цей гнів обрушиться і на вашу голову.

Попереджувальний знак 3. Брехня у великих речах та у дрібницях

Багато людей схильні брехати по дрібницях. Наприклад, у відповідь на запитання: "А ці штани мене не повнять?" або "Ні, я говорила телефоном лише 10 хвилин, а не годину". Але варто бути дуже уважними до тих, хто бреше постійно на кожному кроці. Насправді нечесне ставлення партнера до вас може все зіпсувати.

Довіра - тендітна річ: одного разу втративши її, дуже складно відновити її наново. Можна спробувати забути про ці речі, але ваша підозрілість все одно нікуди не подінеться.

Зверніть увагу на невеликі приклади брехні у поведінці вашого партнера. Може, він регулярно бреше, щоб викрутитися, обманює колег чи начальство на роботі, не говорить правду там, де міг би сказати її спокійно. Наприклад, він запізнився на побачення і бреше про свої причини.

Попереджувальний знак 4. Сарказм та піддражнення

Найчастіше людина стверджує, що вона говорить такі речі "заради веселощів". А коли ви злитесь у відповідь, то отримуєте звинувачення у відсутності почуття гумору. Варто триматися подалі від людей, які не можуть тримати свій сарказм, і чиї "піддражнення" переходять будь-які межі.

Якщо чоловік наполегливо, послідовно відпускає саркастичні та критичні зауваження щодо всього навколо, швидше за все він не може повноцінно функціонувати в навколишньому світі. І швидше за все – він дуже закомплексований.

"Піддражнення дуже небезпечне. Воно схоже на знущання. Така поведінка принижує іншу людину. Навіть якщо це подається як жарт, подібна поведінка є попереджувальним знаком, тому що дійсно знецінює особу іншої людини", - наголошує психолог.