4 опасных сигнала, на которые нужно обратить при знакомстве с мужчиной: никогда их не игнорируйте

Предупреждающий знак 1. Насилие любого вида

Несмотря на предупреждения исследователей, врачей и психологов, многие совершают ошибку и связывают свою жизнь с человеком, который еще в начале отношений проявил насилие. Если ваш партнер ударил вас или пытается навредить вам другим способом - бегите от него немедленно. В будущем он гарантировано будет применять к вам насилие.

Со временем такие люди не меняются и как бы слезно они не обещали, что больше никогда не повторят содеянное, они будут совершать такие поступки снова и снова. Не верьте в то, что вы сможете их изменить хорошим отношением.

"Неважно, сколько раз такие люди говорят вам, что им жаль, и что они никогда больше не прибегнут к насилию. Вы увидите: это не так", - подчеркивает эксперт.

Предупреждающий знак 2. Необъяснимые вспышки гнева во время свиданий

Взрывоопасный характер, когда человек дает волю гневу по поводу и без - опасный сигнал. От таких людей стоит держаться подальше. Очень важный момент: поначалу такие вспышки гнева могут быть адресованы не вам. И в начале отношений мужчины могут держать свой гнев под контролем.

Поэтому стоит внимательно наблюдать, как партнер ведет себя по отношению к другим людям и в ситуациях, которые выводят из равновесия. Спусковым механизмом может сработать что угодно - вы опоздали на сеанс в кино, официант в ресторане ошибся с заказом, кто-то наступил на ногу в транспорте или зацепил случайно на улице.

Порой достаточно одной минуты и самой первой реакции человека - поймите сразу, что именно так ваш возможный спутник жизни будет реагировать на мелкие и крупные неприятности. И не исключено, что рано или поздно этот гнев обрушится и на вашу голову.

Предупреждающий знак 3. Ложь в крупных вещах и в мелочах

Почти все люди склонны лгать по мелочам. Например, в ответ на вопрос: "А эти брюки меня не полнят?" или "Нет, я говорила по телефону всего 10 минут, а не час". Но стоит быть очень внимательными к тем, кто лжет постоянно, на каждом шагу. На самом деле нечестное отношение партнера к вам может совершенно все испортить.

Доверие - хрупкая вещь: однажды потеряв его, очень сложно восстановить его заново. Можно попробовать забыть об этих вещах, но ваша подозрительность все равно никуда не денется.

Обратите внимание на небольшие примеры лжи в поведении вашего партнера. Может он регулярно врет, чтобы выкрутиться, обманывает коллег или начальство на работе, не говорит правду там, где мог бы сказать ее совершенно спокойно. Например, он опоздал на свидание и врет о своих причинах.

Предупреждающий знак 4. Сарказм и поддразнивание

Чаще всего человек утверждает, что он говорит такие вещи "веселья ради". А когда вы злитесь в ответ, то получаете обвинение в отсутствии чувства юмора. Стоит держаться подальше от людей, которые не могут держать свой сарказм, и чьи "поддразнивания" переходят всякие границы.

Если мужчина упорно, последовательно отпускает саркастические и критические замечания по поводу всего вокруг, скорее всего он не может полноценно функционировать в окружающем мире. И скорее всего - он очень закомплексован.

"Поддразнивание очень опасно. Оно похоже на издевательство. Насмешливое поведение унижает другого человека. Даже если это подается как шутка, подобное поведение является предупреждающим знаком, потому что действительно обесценивает личность другого человека", - подчеркивает психолог.