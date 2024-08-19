4 найкращих OLED-телевізора з приголомшливою якістю зображення

LG G4 OLED

У боротьбі за звання найкращого OLED-телевізора LG, Samsung та Sony постійно змінюються місцями. Однак цього року пальма першості належить LG із моделлю G4 OLED.

У той час як Samsung і Sony просувають свої флагманські моделі з технологією QD-OLED, LG G4 OLED пропонує покращену версію WOLED з технологією Micro Lens Array другого покоління.

Звучить складно, але суть у тому, що новий екран може досягати більш високої яскравості, ніж будь-який попередній OLED LG, і робити це безпечно протягом тривалого часу.

У лабораторних тестах LG G4 OLED досяг пікової яскравості майже 1500 ніт при колірній точності 1,4041. Додайте до цього низьку вхідну затримку 9,2 мс в ігровому режимі, і ви отримаєте рецепт для нагородженого OLED-телевізора, який ідеально відтворює кінофільми та забезпечує приголомшливий ігровий досвід.

LG G4 OLED (фото: Tom's Guide)

LG C3 OLED

Довгий час OLED-телевізори асоціювалися з високою ціною. Однак сьогодні ситуація змінилася: вони стали доступнішими і тепер не сильно відрізняються за вартістю від середньоцінових моделей з Mini-LED підсвічуванням.

LG C3 OLED є яскравим підтвердженням цього: моделі з діагоналлю 42 і 48 дюймів коштують менше тисячі доларів, а ціни на 55- і 65-дюймові версії відповідають рівню конкурентів.

Різноманітність розмірів екрану та доступні ціни роблять C3 чудовим вибором для тих, хто сумнівається у необхідності витрачати великі гроші на OLED-телевізор.

Ви можете почати з меншої моделі, щоб оцінити технологію, а потім, при необхідності, замінити 65-дюймовий телевізор у вітальні.

Хороша новина полягає в тому, що за винятком невеликих відмінностей у піковій яскравості, всі моделі мають схожі характеристики: частоту оновлення 120 Гц і чотири повноцінні порти HDMI 2.1.

У тестах LG C3 досяг пікової яскравості близько 820 ніт і охопив 98,98 відсотків колірного простору UHDA-P3. Це нижче за показники LG G3, але все одно дуже гідний результат.

Хоча LG C3 не може обійти лідерів категорії, таких як Samsung S95C або Sony A95L, це фантастичний телевізор, який можна купити набагато дешевше, ніж ви очікуєте.

LG C3 OLED (фото: Tom's Guide)

Sony Bravia XR A95L OLED

Однак якщо ціна не є для вас визначальним фактором, то OLED-телевізор Sony A95L обов'язково має бути у вашому списку бажань.

Його зображення не просто гарне, воно вражає уяву. Все, що він показує, виглядає краще, ніж у кінотеатрі, завдяки ідеальним чорним рівням та бездоганній обробці руху.

Висококласна обробка зображення та звучання виправдовують високу ціну, як і підтримка Google TV. Навіть краще, ніж WebOS від LG або Tizen від Samsung, Google TV відмінно рекомендує контент на основі шоу і фільмів, що раніше сподобалися вам, а також легко налаштовується через налаштування.

З показником Delta E всього 2,856 прямо з коробки, потрібно зовсім небагато зусиль, щоб досягти ідеальної передачі кольору, а Google TV не ускладнює процес налаштування.

Sony Bravia XR A95L OLED (фото: Tom's Guide)

LG C4 OLED

Якщо ви не стежите за новинками, можливо складно зрозуміти, які OLED-телевізори нові, а які вже рік стоять на полицях магазинів. LG C4 OLED - це найновіша модель 2024 року, яка з'явилася у продажу у квітні цього року.

Оскільки це новинка, вона дорожча за торішню модель C3 OLED, але лабораторні тести показали, що телевізор має більш високу пікову яскравість (1049 ніт у C4 проти 820 ніт у C3).

Якщо ви плануєте дивитися в основному HDR-контент з таких сервісів, як Max, Disney Plus, Netflix та Amazon, варто витратити додаткові гроші. Якщо ви все ще дивитеся контент у форматі HD/SDR зі своєї кабельної приставки, то краще заощадити та вибрати LG C3 OLED.

LG C4 OLED (фото: Tom's Guide)