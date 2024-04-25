Як правильно протирати екран ноутбука, не пошкодивши дисплей: корисні поради

Ви коли-небудь думали, як почистити екран ноутбука? Як і будь-який предмет, ці пристрої теж брудняться, в результаті тривалого використання на них накопичується пил та сміття. Однак чищення такого приладу може виявитися непростим завданням, адже потрібно це робити обережно, щоб не пошкодити дисплей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний веб-сайт IGN , який висвітлює тематику комп'ютерних ігор, серіалів та фільмів.

Як очистити екран ноутбука

Вимкніть ноутбук

Перш ніж щось робити, вимкніть ноутбук. Крім того, обов'язково вимкніть його, якщо він підключений до розетки. Це не тільки забезпечить безпеку, але й полегшить вам можливість побачити мільйони порошинок на вашому екрані.

Ретельно протріть

Використовуйте тканину з мікрофібри, щоб обережно протерти екран. Не протирайте серветкою, паперовим рушником або звичайною ганчіркою. Вони можуть серйозно пошкодити екран, подряпавши його поверхню.

Цей крок ефективний для позбавлення від пилу, а в деяких випадках його може бути достатньо. Однак, якщо ви бачите бруд, який більш стійкий, вам допоможуть наступні поради.

Використайте трохи дистильованої води

Додайте в суміш трохи дистильованої води. Змочіть тканину такою водою та обережно протріть екран. Дуже важливо переконатися, що ваша вода дистильована або фільтрована, оскільки водопровідна містить невидимі мінерали, які можуть пошкодити екран вашого пристрою.

Крім того, ніколи не розпорошуйте воду прямо на екран, а тільки на тканину.

Використовуйте спрей для чищення екрану

Увага! Переходити до цього кроку потрібно лише в тому випадку, якщо екран вашого ноутбука дійсно забруднений.

Якщо ви все ще бачите плями, які видаються занадто стійкими, використовуйте спрей для очищення екрана. Розпорошіть невелику кількість засобу на тканину і приступайте до витирання.

Використовуйте ізопропіл

Цей крок призначений для людей, які не мають спрею для чищення екрана.

Змішайте 70 відсотків ізопропілу з 30 відсотками води та змочіть їм тканину. Не варто недооцінювати важливість додавання води до суміші; розведення спирту дуже важливе.

Ретельно протріть екран і приділіть особливу увагу важким місцям. Немає жорсткого правила щодо того, який рух слід використовувати, але рекомендується круговий рух, оскільки він запобігає появі смуг на екрані.

Висушіть екран

Тепер, коли екран вашого ноутбука виглядає як новий, висушіть його сухою тканиною з мікрофібри. Обов'язково зробіть ретельно сушіння, щоб видалити зайву вологу. Як тільки ви переконаєтеся, що він повністю висох, ви можете знову увімкнути ноутбук.

Як часто потрібно чистити екран ноутбука

Не існує встановленого правила щодо того, як часто вам слід чистити екран, оскільки це залежить від вашого використання. Якщо ви використовуєте свій ноутбук щодня, проводьте його швидке чищення хоча б раз на тиждень.

Якщо ви подорожуєте з ним, можливо, його доведеться чистити частіше. Однак не завжди потрібно так ретельно підходити до збирання. У більшості випадків достатньо швидкого протирання дистильованою водою.

Чи можна використовувати фен, щоб швидше висушити екран

Абсолютно ні. Насправді не можна використовувати будь-які нагрівальні елементи для висушування екрану. Використовуйте суху тканину з мікрофібри або дайте їй висохнути на повітрі.